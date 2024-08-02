Отказ 'Укрзалізниці' от продажи лома приводит к двойному ущербу – СМИ

С сентября прошлого года "Укрзалізниця" приостановила реализацию металлолома на открытых аукционах. Сначала УЗ хотела добиться права на экспорт сырья, но не получила разрешения Кабмина. Возобновить продажу планировали весной, но до реализации этого намерения дело не дошло. Поэтому компания теряет средства дважды – ведь может заработать не только на ломе, но и на перевозке этого лома.

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Об этом написал GMK Center.

"Металлолом на складах – это дважды потери госкомпании. УЗ теряет от приостановки продаж более 150 тыс. т лома примерно на 0,8-1 млрд грн. Кроме того, компания могла бы дополнительно заработать на перевозках 150-200 тыс. т лома в год", – указывают аналитики Центра.

Ситуация с остановкой реализации металлолома уже парадоксальна, и показывает полную безответственность менеджмента "Укрзалізниці", подчеркивают в GMK Center.

"Если бы сырье, которое нужно покупателям, год лежало на складе без движения в частной компании, и приводило к финансовым потерям, то ответственные минимум получили бы выговор. Между тем УЗ предлагает еще выше поднять огромные тарифы на грузоперевозки. По мнению участников рынка, эти тарифы нужно снижать, поскольку они уже сделали многие украинские компании неконкурентоспособными на внешних рынках", – указывают аналитики.

Напомним, железнодорожный оператор прекратил реализацию металлолома еще в сентябре 2023-го. До этого, в 2022 году, УЗ успешно реализовала 113,04 тыс. лома черных металлов на украинский рынок. Продажи прекратились сразу после того, как Кабмин запретил УЗ продавать металлолом в обход системы Prozorro, считая, что это создаст коррупционные риски.

На этой же неделе УЗ "Укрзалізниця" отменила ряд довоенных аукционов по продаже металлолома, которые прошли в начале февраля 2022 года. Были отменены 50 лотов по продаже сырья в объеме 33,8 тыс. т, на общую сумму почти 300 млн грн.