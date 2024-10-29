Отчисления выросли на 38%: 'Метинвест' в 2024 году уплатил более 15 млрд налогов

С учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, Группа "Метинвест" за 9 месяцев 2024 увеличила уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине на 38% против аналогичного периода 2023 года – до 15,2 млрд грн.

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Наибольшие по объему отчислений – плата за пользование недрами, возросшая в 2,8 раза против такого же периода в прошлом году – до 4,2 млрд грн. Также "Метинвест" увеличил уплату единого социального взноса на 16% до 2,8 млрд грн. Кроме того, бюджет получил 2,5 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 11% превышает показатели трех первых кварталов 2023 года.

Плата за землю в январе-сентябре 2024 года выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 948 млн грн, а экологический налог – на 21%, до 543 млн грн. В то же время выплаты налога на прибыль сократились на 32%, до 1,9 млрд грн.

"В условиях войны уплата налогов критически важна для поддержания украинской экономики. Главная задача нашей компании – усиливать обороноспособность страны всеми доступными способами: быть надежным работодателем, инвестором, производителем стальной продукции для фронта, поставщиком амуниции и техники для ВСУ. Только совместными усилиями мы сможем создать прочную основу для победы Украины и обеспечить мирное будущее для украинцев", – отметил генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Также, с начала полномасштабного вторжения, "Метинвест" направил на помощь Украине и ее гражданам уже 7,7 млрд грн. Из них 4,1 млрд грн были направлены на нужды ВСУ в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова".