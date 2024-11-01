Остановка бронирования стала шоком для легальной части экономики, – Забловский

Остановка бронирования, к которой прибегло правительство, создала еще одну зону неопределенности для той части украинской экономики, которая работает легально. Поэтому его следует восстановить как можно скорее, ведь проведение аудита не должно быть связано с бронированием. Такое убеждение выразил руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрей Забловский.

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"Создание еще одной зоны неопределенности фактически является новым шоком для, и здесь подчеркиваю, – именно легального сектора экономики. Предприятий, легально работающих, платят налоги и бронируют сотрудников. Проведение аудита никак не должно быть связано с остановкой процесса бронирования. Мы понимаем, и бизнес это поддерживает, что при определении критически важных могли быть нарушения, и власти вправе проводить аудит. Но, подчеркиваю, это не должно блокировать решения, связанные с выдачей бронирований. Потому что легальный бизнес не должен быть заложником очередных решений, которые, подчеркиваю, не были прокоммуникованы с бизнесом", – подчеркнул Забловский.

Он указал, что власти в очередной раз создали прецедент по поводу того, что решение принималось без коммуникации с бизнесом. Такие ситуации порождают у бизнеса желание уйти "в тень".

Такие решения формулируют и транслируют негативные сигналы: бизнес не может планировать, определять и прогнозировать. В условиях войны, когда очень много проблем, с которыми сталкивается бизнес, порождения новых шоков или еще большей неопределенности, заставляет бизнес задуматься, вести ли свою экономическую деятельность именно в Украине. И формирует тренд на дальнейшую тенизацию. Потому что для белого легального бизнеса очень трудно адаптироваться, когда меняются правила игры", – подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что подобные действия могут спровоцировать проблемы с обороноспособностью, ведь предприятия, работающие в оборонном секторе, также сталкиваются со значительным дефицитом персонала.

"Решения, которые будут приняты после проведения аудита – это одно. Но бизнесу нужно понимать, как дальше работать в условиях еще большей неопределенности с бронированием и как планировать свои производственные процессы. Сейчас под угрозой инвестиционный климат и стабильность функционирования многих секторов экономики, потому что дефицит работников сейчас наибольшая преграда для ведения бизнеса в Украине", – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее украинские бизнес-ассоциации призвали президента как можно скорее восстановить бронирование на уровне министерств – ведь, согласно имеющимся данным, к спекуляциям в определении предприятий критически важными прибегали, прежде всего, местные администрации. Позже правительство своим протокольным решением разрешило перебронировать работников, имевших такой статус до 31 мая. В настоящее время предприятия ждут соответствующих нормативных актов, которые должны запустить процесс перебронирования.