Остановка бронирования создает риски потери работников и остановки легальных предприятий – УРБ

Украинский Совет Бизнеса призвал власти обеспечить выполнение органами государственной власти своих функций и возобновить бронирование работников критических предприятий, ведь остановка бронирования может привести к непоправимым последствиям.

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Об этом пишет "УРБ".

"Предприятия, у которых истек срок бронирования, рискуют потерять почти всех работников и прекратить свою деятельность. В отличие от тех, кто решил работать нелегально", – заявили в УРБ.

В совете отметили, что они получают жалобы от аграрного, промышленного, IT-сектора по поводу остановки процесса бронирования работников. Это свидетельствует, что проблема имеет общегосударственный масштаб и угрожает обороноспособности.

Между тем, статья 24 и 25 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и решение правительства, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу, не предусматривает возможности остановки процессов бронирования. В актах Кабмина установлены четкие сроки принятия соответствующих решений, а их действие законным способом никто не приостанавливал, подчеркнули в УРБ.

"Украинский бизнес поддерживает необходимость проведения аудита решений по признанию хозяйствующих субъектов критически важными для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Но очень важно сохранить предполагаемый и непрерывный процесс бронирования работников во время этого аудита. Нынешняя ситуация подрывает доверие субъектов хозяйствования к деятельности власти, ведь вследствие нее страдают предприятия, официально трудоустраивающие у себя военнообязанных", – говорят в Раде.

Как сообщалось, после принятия протокольного решения правительства от 8 октября по аудиту решений о признании предприятий критически важными для экономики процесс бронирования фактически был парализован, что вызвало протесты со стороны многих бизнес-ассоциаций. Позже правительство своим протокольным решением разрешило перебронировать работников, имевших такой статус до 31 мая. В настоящее время предприятия ждут соответствующих нормативных актов, которые должны запустить процесс перебронирования.