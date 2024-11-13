Остановка бронирования оказывает деструктивное влияние на экономику и является отрицательным сигналом для инвесторов – СМИ

Остановка бронирования работников оказывает деструктивное влияние на экономику, ведь в таких условиях бизнес может упустить возможность поддерживать даже текущий уровень производства. Кроме того, это несет негативные сигналы инвесторам и партнерам Украины, которые планировали вкладывать средства в нашу промышленность.

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Об этом говорится в исследовании GMK Center.

Решение правительства по аудиту предприятий, признанных критически важными, фактически приостановило предоставление забронированным отсрочок от призыва на военную службу. Эта проблема приобрела системный характер и "зависла" в соответствующих органах.

"Остановка бронирования стала шоком для легальной части экономики, поскольку все произошло неожиданно и без какой-либо внятной коммуникации с бизнесом. Бизнес очень обеспокоен текущим положением дел, в том числе отсутствием официальной коммуникации со стороны органов власти. В настоящее время бизнес не понимает, как будет проходить процедура бронирования и как планировать в дальнейшем операционную деятельность. Помимо деструктивного влияния на бизнес внутри страны данная ситуация создает негативные сигналы для наших международных партнеров, инвесторов и заказчиков", – заявили в Европейской Бизнес Ассоциации.

Со своей стороны представители бизнеса, опрошенные изданием, имеют предложения, которые помогут экономике избежать коллапса.

"Среди предложений бизнеса – возобновление бронирования на уровне министерств, что позволит избежать негативного влияния при определении предприятий критически важными через ОВА, увеличить квоту бронирования и ввести автоматическое бронирование на 3 месяца для сотрудников, принявших на работу. Кроме того, бизнес предлагает усиливать мобилизацию в первую очередь за счет нелегального сектора экономики, а не видеть единственным ресурсом работающих в промышленности, считают в Федерации работодателей Украины", – говорится в материале.

Напомним: после принятия решения правительства от 8 октября по аудиту решений о признании предприятий критически важными для экономики процесс бронирования фактически был парализован, что вызвало протесты со стороны многих бизнес-ассоциаций. Позже правительство своим протокольным решением разрешило перебронировать работников, имевших такой статус до 31 мая. В настоящее время предприятия ждут соответствующих нормативных актов, которые должны запустить процесс перебронирования.