'Осень в ритме Chery': официальный дистрибьютор в Украине запустил акцию со скидками до 45 000 грн

Автомобильный бренд Chery предлагает доступное предложение Осень в ритме Chery со скидками до 45 000 грн на автомобили 2024 года производства на официальном сайте украинского дистрибьютора.

Видео дня

Об этом говорится в официальном сообщении компании ООО "Си Эй Автомотив", входящей в состав входящей в состав компаний Корпорации "Укравто".

Автомобили доступны по акционной цене от 618000 грн до 989000 грн. Цены зафиксированы в гривне.

Сообщается, что у официальных дилеров по всей Украине можно приобрести по акционной цене со скидкой автомобили линейки 2024 производства: Chery Tiggo 2 Pro, Chery Tiggo 4 Pro и Chery Tiggo 7 Pro.

Выбрать кроссовер Chery можно на официальном сайте в разделе Авто в наличии. Количество акционных автомобилей ограничено.

Кроссоверы доступны с бензиновым двигателем объемом 1,5 л и коробкой передач по выбору – механика (МТ) или вариатор (CVT).

Автомобили Chery представляют отличный выбор для тех, кто ценит практичность и комфорт в каждом аспекте автомобиля. Кроссоверы Chery разработаны с учетом потребностей современного водителя, обеспечивая не только удобство и комфорт в повседневном использовании, но и надежность и уверенность в путешествиях за город.

Актуальные цены на автомобили можно уточнить в салонах официальных дилеров или по тел. 0 800 5000 19.