"Осень в ритме Chery": официальный дистрибьютор в Украине запустил акцию со скидками до 45 000 грн
Автомобильный бренд Chery предлагает доступное предложение Осень в ритме Chery со скидками до 45 000 грн на автомобили 2024 года производства на официальном сайте украинского дистрибьютора.
Об этом говорится в официальном сообщении компании ООО "Си Эй Автомотив", входящей в состав входящей в состав компаний Корпорации "Укравто".
Автомобили доступны по акционной цене от 618000 грн до 989000 грн. Цены зафиксированы в гривне.
Сообщается, что у официальных дилеров по всей Украине можно приобрести по акционной цене со скидкой автомобили линейки 2024 производства: Chery Tiggo 2 Pro, Chery Tiggo 4 Pro и Chery Tiggo 7 Pro.
Выбрать кроссовер Chery можно на официальном сайте в разделе Авто в наличии. Количество акционных автомобилей ограничено.
Кроссоверы доступны с бензиновым двигателем объемом 1,5 л и коробкой передач по выбору – механика (МТ) или вариатор (CVT).
Автомобили Chery представляют отличный выбор для тех, кто ценит практичность и комфорт в каждом аспекте автомобиля. Кроссоверы Chery разработаны с учетом потребностей современного водителя, обеспечивая не только удобство и комфорт в повседневном использовании, но и надежность и уверенность в путешествиях за город.
Актуальные цены на автомобили можно уточнить в салонах официальных дилеров или по тел. 0 800 5000 19.