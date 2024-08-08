НКРЭКУ, несмотря на критику бизнеса, вернулась к рассмотрению вопроса унификации тарифов на распределение электроэнергии

После назначения нового председателя и членов Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решила вернуться к рассмотрению вопроса унификации тарифов на распределение электрической энергии.

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Об этом информированному источнику сообщил издание ExPro.

"Только неделю назад был обновлен состав НКРЭКУ, но этого срока оказалось достаточно, чтобы снова началась подготовка процедуры унификации тарифов на распределение электрической энергии. Необязательно сделают один тариф для всех потребителей. Вполне возможно, что НКРЭКУ оставит 1-й и 2-й классы напряжения. Финальная цель этих действий – "вытянуть" из экономики Украины 26 млрд. грн. и передать эти средства "Энергоатому", – сказал собеседник.

Ранее, 17 июля 2024 года, предыдущий глава НКРЭКУ отказался от унификации тарифов на электроэнергии, назвав такое решение "вредным" и "являющим угрозу для государства".

"Аргументы за не выдерживают критики контраргументами. Я лично для себя принял такой вывод: это решение было бы не то, что неправильно, а оно вредно и опасно для государства. Поэтому принял решение даже не голосовать о начале процедуры", –подчеркивал Валерий Тарасюк.

До этого Министерство энергетики Украины и НКРЭКУ при обсуждении этой инициативы в Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития не смогли предоставить расчеты по оценке влияния на экономику и ожидаемый экономический эффект от унификации тарифов на электроэнергии.

Как известно, против этого решения выступило бизнес-сообщество – там отметили, что унификация тарифа приведет к значительному удорожанию электроэнергии для промышленности. Результатом этой инициативы станет просто остановка предприятий и увольнение тысяч работников. Кроме того, такое решение идет вразрез с европейскими директивами и отдаляет нас от евроинтеграции.