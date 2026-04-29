Сериал о МВФ и ФЛП продолжается – с новым персонажем: Еврокомиссией. Она тоже рассматривает идею сделать условием финансирования Украины введение НДС для "состоятельных" ФЛП.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Політичні перепони для €90 млрд допомоги ЄС зняті. Але з частиною цієї допомоги – макрофіном (цього року €8,4 млрд) є нюанс. Брюссель часто орієнтується на вимоги МВФ. А МВФ давно тисне на Київ щодо податків для ФОП та детінізації.

Єврокомісія думає віддзеркалити цю вимогу. Якщо це станеться, уряд та парламент можуть отримати удар у стилі раннього Ван Дамма – тиск не лише від МВФ, а й від ЄС. Ідеться вже не про одну програму фінансування.

Втім, наша влада розраховує щонайменше на паузу. Депутати не готові голосувати за непопулярні зміни і край – і це розуміють у Вашингтоні. Тож МВФ може відтермінувати вимогу на рік. Якщо так, Брюссель, ймовірно, піде тим самим шляхом.

Але питання нікуди не зникає. ПДВ для малого бізнесу після певного порогу обороту – звична практика в ЄС. І якщо Україна хоче в ЄС на ділі, а не лише на папері, то з податками для ФОПів однаково доведеться щось робити. Бо це, як дуже хотіти на вечірку, де не курять, але пертися на неї зі своїм кальяном.

Більше – у статті Bloomberg.

Спостерігаємо.