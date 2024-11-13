Накопление долгов на рынке негативно влияет на инвестиционный климат и энергокомпании, – Конеченков

Украинская ветроэнергетическая ассоциация отмечает важность принятия сбалансированных решений для обеспечения полных расчетов с производителями возобновляемой энергетики и избегания накопления долгов.

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Об этом заявил Андрей Конеченков, глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации.

По его словам, важно избежать накопления долгов, поскольку это отрицательно сказывается не только на инвестиционном климате, но и на работе и существовании самих компаний.

"Предложенные регулятором расходы на ПСО в структуре тарифа в размере почти 30,8 млрд грн, выглядят с нашей точки зрения, как минимально необходимые и дают надежду на не приращение долгов в следующем году. Но есть прогноз "Гарантированного покупателя" – 31 млрд гривен, это нужно также учитывать", – подчеркнул Конеченков.

Он также призвал НКРЭКУ принять сбалансированное решение относительно уровня тарифа на передачу электроэнергии, который обеспечит полные расчеты с производителями ВИЭ в 2025 году и обеспечит "Укрэнерго" финансовыми ресурсами для выполнения своей функции как системного оператора

Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, что установление бездефицитного тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" позволит этой компании возобновить эффективную работу с международными организациями.