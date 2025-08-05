'Метинвест' поставил 1000 тонн металла для строительства новых пассажирских вагонов 'Укрзалізниці'

Компания "Метинвест-СМЦ" отгрузила 1000 тонн металлопроката для строительства 66 пассажирских вагонов. Поставленный металлопрокат – это гнутый профиль, холоднокатаные и горячекатаные листы производства Запорожстали, которые отличаются повышенными требованиями к плоскостности. Это критически важно для точности сборки вагонных конструкций.

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Кроме того, в рамках заказа были поставлены пассажирские оси, изготовленные на Каметстали по специальным чертежам: это гарантирует их соответствие строгим стандартам безопасности и надежности, говорит менеджер по работе с ключевыми клиентами "Метинвест-СМЦ" Павел Бобраков. Для производства тележек вагонов было дополнительно импортировано более 200 тонн конструкционного листа, который был изготовлен по особым требованиям: это подчеркивает комплексный подход "Метинвест-СМЦ" к обеспечению производителей всей необходимой номенклатурой продукции.

Поставки "Метинвест-СМЦ" играют ключевую роль в модернизации железнодорожного парка Украины. Сотрудничество с такими крупными производителями, как Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ), позволяет удовлетворять растущие потребности "Укрзалізниці" в новых пассажирских вагонах.

"Укрзалізниця" и КВСЗ заключили новый контракт на поставку 100 пассажирских вагонов. Это соглашение открывает новые возможности для дальнейшего развития нашего сотрудничества. Уже сегодня с КВСЗ подписаны контракты на более 2300 тонн металлопроката, что подтверждает прочность и долгосрочность наших партнерских отношений, – отметил директор по региональным продажам "Метинвест-СМЦ" Андрей Ковалев.

Как известно, по всему миру есть знаковые объекты, созданные из стали "Метинвеста". Главными из них являются крупнейший в мире парусный лайнер Flying СІіртег, культурное пространство The Shed в Нью-Йорке, и любимое место влюбленных – небоскреб The Shard в Лондоне. Также сталь "Метинвеста" использовалась при строительстве НСК Олимпийский и стеклянного пешеходного моста в Киеве, а также для возведения саркофага ЧАЭС. Также компания "Метинвест" разработала концепцию восстановления страны "Стальная мечта". Она предусматривает готовые проекты на основе prefab-решений – предварительно изготовленных стальных элементов сооружений. Проекты обновленных жилых кварталов уже разработали для Мариуполя и Бахмута, также переговоры и работа по адаптации ведутся еще с целым рядом пострадавших громад.