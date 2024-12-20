Металлурги нуждаются в поддержке от украинских властей, чтобы смягчить переход к эконалогу СВАМ, – Мироненко

CBAM или механизм углеродной корректировки импорта — это трансграничный тариф на выбросы углерода, который начал внедрять Евросоюз в 2023 году. Потери украинского экспорта через CBAM к 2030 году могут превысить $4,6 млрд, но отечественные предприятия физически не способны провести модернизацию в указанные сроки. Поэтому Украина нуждается в переходном периоде, который должен быть введен при поддержке власти.

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Об этом рассказал операционный директор компании Метинвест Александр Мироненко в интервью The Page.

"Сегодня CBAM для Украины кажется достаточно отдаленной перспективой. Но после 2034 года они сделают нас неконкурентоспособными. Вот почему мы все и смотрим на зеленую металлургию. Но, по предварительным расчетам, модернизация предприятий будет стоить около $8 млрд. И дело не только в сумме. Даже при условии привлеченного финансирования это очень масштабные проекты, на реализацию которых нам нужно от семи до десяти лет", – объяснил Мироненко.

Он отметил: даже при самом оптимистическом сценарии, что война в Украине закончится в 2025 году, до 2032-2034 невозможно модернизировать все металлургическое производство в Украине. Поэтому уже сегодня следует объяснять регуляторам ЕС, что CBAM просто закроет всю украинскую экономику.

"Должна быть какая-нибудь переходная модель с планом модернизации, планом инвестиций, началом строительства и переходом украинской металлургии на европейские стандарты производства зеленой стали. Мы нуждаемся в достаточно большой поддержке от украинской власти, чтобы сделать этот переход более мягким. Чтобы мы успели это сделать и не потерять ни рабочие места, ни налоговые поступления в бюджет. Речь идет о лоббировании интересов украинских металлургов и горняков в Европе — я говорю не только о "Метинвесте", но и об ArcelorMittal и группе DCH", - резюмировал Мироненко.

Напомним, ранее издание Politico заявило: Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. В то же время, этот ущерб можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь закон о СВАМ имеет норму, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если она имеет форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что у нас полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку в этом вопросе.