Металлурги назвали неприемлемой редакцию законопроекта о предотвращении и контроле промзагрязнения

Законопроект, принятый парламентом в первом чтении 20 июня, не принимает во внимание реальную экономическую ситуацию в Украине и потери промышленности за 2,5 года войны.

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Об этом заявил "Укрметаллургпром".

Цель законопроекта – имплементировать в украинское законодательство положения Директивы ЕС о промышленных выбросах. Документ предусматривает внедрение "интегрированного разрешения", которое установит для предприятий конкретные экологические нормативы на выбросы и отходы.

Металлурги отмечают, что предложенный законопроектом максимально возможный срок для перехода на новые экологические стандарты в 7 лет со дня применения выводов не достаточен.

В прессслужбе "Метинвест" отмечают, что в нынешнем виде законопроект не приемлем для отрасли, поскольку не учитывает реальную экономическую ситуацию в Украине и лишает сектор ГМК возможностей для развития.

"Директивой определено, что выводы НДТМ ориентиром для установления условий разрешений и компетентный орган может, в определенных случаях, устанавливать менее жесткие значения предельно допустимых выбросов. Даже после 10 лет с момента истечения срока имплементации Директивы отступления являются обычным явлением и широко применяются в странах-членах ЕС", – отмечают в "Метинвесте".

Металлурги добавляют, что Украина должна перенимать европейский опыт, поскольку эти обязательства мы взяли на себя при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС, однако, следует учитывать войну в Украине, что сильно влияет на работу металлургических предприятий. Европейская система поддержки бизнеса в виде многомиллиардных грантов на экологическую модернизацию.

"В ЕС достижению текущего уровня выбросов загрязняющих веществ в воздух предшествовало почти 30 лет внедрение модернизационных проектов (профинансированных за государственный счет). Предприятия стран-членов ЕС при внедрении Директивы не сталкивались с вызовами такого масштаба как военные действия, представляющие угрозу физического уничтожения или захвата производственных предприятий. Учитывая вышесказанное, "Укрметаллургпром" призывает доработать проект закона с учетом замечаний представителей отрасли и других предприятий", – говорится в обращении объединения.