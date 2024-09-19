МЭА призвало международных партнеров усилить поддержку энергетического сектора Украины

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало отчет по рекомендациям для Украины и международным партнерам, направленным на укрепление энергетической безопасности страны и повышение устойчивости энергосистемы.

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Об этом сообщила прессслужба МЭА.

МЭА рекомендует международным партнерам увеличить поддержку энергетического сектора Украины. Это чрезвычайно важно накануне грядущей зимы, учитывая возможные угрозы со стороны российских атак на энергетическую инфраструктуру.

В докладе "Энергетическая безопасность Украины и грядущая зима" выделено 10 основных мероприятий, включая укрепление физической и кибербезопасности критической инфраструктуры, ускорение поставок оборудования для ремонта, децентрализацию энергоснабжения и увеличение импорта электроэнергии из ЕС.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко выразил благодарность МЭА и исполнительному директору Фатиху Биролю за постоянную поддержку и экспертную помощь.

"Эти рекомендации чрезвычайно ценны для укрепления устойчивости нашей энергетической системы в сложных условиях", - отметил министр.

МЭА также подчеркивает, что эти меры не только помогут в краткосрочной перспективе, но станут основой для создания современной энергосистемы, интегрированной с европейской.