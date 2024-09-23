Весной российский суд конфисковал активы стоимостью более 5 млрд рублей, среди которых была доля Боголюбова. В частности, речь идет о ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг - Юг", которые вели топливно-энергетическую деятельность в Республике Адыгея, РФ со средним ежегодным оборотом около 1-1.7 млрд рублей.

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Об этом сообщает "Цензор.НЕТ"

Конечным бенефициаром ООО-ок была британская нефтегазовая компания JKX Oil & Gas Limited, которая связана с Боголюбовым. При его участии был назначен лояльный директор, который, в частности, воплощал стратегию работы в России.

Несмотря на российскую оккупацию Крыма и агрессию на Востоке в 2014 году, Боголюбов не прекратил свое участие в российской части бизнеса, а в отчетах компании за 2014-15 годы речь идет об уменьшении доходов из-за санкций и обвала рубля. В документах за тот период компания отмечает "рост перспектив для газовой сферы южной России", а также "удачный операционный прогресс, несмотря на сложную политическую среду".

Следовательно, в 2022 году компания "ЮжгазЭнерджи" уплатила более 400 млн рублей разных налогов и сборов, о чем свидетельствуют данные с профильных сайтов. Годами компании платили миллионы долларов в российский бюджет, а в конце концов "обогатили" федеральную собственность на 5 млрд рублей (более $55 млн), которые государство-террорист принудительно конфисковало из рук беспринципных олигархов.

Хотя в ноябре 2023-го пресс-служба JKX Oil&Gas сообщила, что у Боголюбова больше нет прямого или косвенного участия в компании, а его доля перешла в собственность Великобритании, по законам страны у владельцев есть 10 лет, чтобы обжаловать данное решение в суде. При этом весь топ-менеджент по орбите олигарха, который он сам назначил, до сих пор руководит компанией.

Возможно, как награду за финансовый вклад в бюджет агрессора, СНБО следует рассмотреть кандидатуру Боголюбова для введения санкций?