'Київстар' поблагодарил правительство за лидерство по энергообеспечению сетей

1 ноября 2024 Кабинет Министров Украины добавил критически важные объекты операторов электронных коммуникаций к перечню объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в течение периода военного положения и шести месяцев после его прекращения.

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Компания "Київстар" поддерживает эту важную инициативу правительства, ведь такой шаг будет способствовать росту постоянства работы сети в условиях потенциальных отключений. В то же время, важно отметить, что в постановлении Кабмина №1260 від 01.11.2024 говорится о ключевых узловых площадках, оператора, которые размещены в областных центрах, от которых зависит функционирование больших сегментов сети, перечень которых дополнительно будет согласован государственным органом, координирующим отрасль связи во время военного положения (Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций).

Компания "Київстар" продолжает инвестиции в обеспечение энергонезависимости – с начала 2022 года общая сумма инвестиций, направленных на поддержку бесперебойной работы сети в условиях возможных отключений электроэнергии, составила более 1,9 млрд грн.

Компания также активно готовится к зимнему сезону 2024-2025 и работает над усилением устойчивости связи. В настоящее время реализуется вторая фаза инвестиций, которая предусматривает установку 113 тыс. новых аккумуляторов на базовых станциях и 1427 промышленных генераторов.

Процесс установки дополнительного оборудования уже начался на технологических площадках по всей территории Украины.