'Киевстар' уплатил более 28,3 млрд грн налогов за время полномасштабной войны

Компания "Киевстар", ведущий оператор электронных коммуникаций Украины, с начала полномасштабного вторжения России перечислила в государственный бюджет более 28,3 млрд грн, подтверждая свой статус одного из крупнейших налогоплательщиков и инвесторов в экономику страны.

За 9 месяцев 2024 года общая сумма налоговых вычетов Киевстар составила 7,9 млрд грн, из которых 3,3 млрд грн было уплачено в третьем квартале. Ассоциации налогоплательщиков в октябре 2024 года.

"Честная уплата налогов во время войны – это не просто обязанность бизнеса, а прямая инвестиция в нашу победу и будущее Украины. Каждая гривна, уплаченная в бюджет, превращается в поддержку наших защитников, обеспечение обороноспособности страны и помощь пострадавшим от войны. Для Киевстара налоговая ответственность – это часть нашей корпоративной ДНК и один из способов вносить свой вклад в устойчивость государства. Мы гордимся тем, что, несмотря на все сложности войны, продолжаем быть надежной опорой для экономики Украины и примером ответственного ведения бизнеса ", – комментирует Александр Комаров, СЕО Киевстар.

Несмотря на сложные условия и вызовы военного времени, Киевстар продолжает реализацию масштабной инвестиционной программы в размере 1 миллиарда долларов США на период 2023-2027 годов. Денежные средства направляются на усиление энергетической устойчивости, развитие технологий связи, восстановление инфраструктуры и т.д.

В то же время, Киевстар остается и одним из наиболее социально ответственных бизнесов военного времени. За период полномасштабной войны компания выделила уже более 2,3 млрд. грн. в поддержку ВСУ, помощь абонентам и местным общинам. В рамках своей социальной миссии Киевстар реализует крупные благотворительные проекты: в рамках инициативы "Нам здесь жить" совместно с фондом "Вернись живым" в 2023 году было собрано 180 млн грн на оборудование для разминирования территорий, пострадавших в результате боевых действий, а в 2024 году начата вторая волна проекта с целью сбора 100 млн грн на роботизированные платформы для разминирования, с дополнительным взносом 30 млн грн от компании. Инициатива Киевстара "Детская надежда" уже в течение 5 лет продолжает обеспечивать украинские больницы жизненно необходимым медицинским оборудованием для лечения детей с сердечными заболеваниями, онкологией и ожогами.