'Киевстар' договорился о сотрудничестве с компаниями из Японии для восстановления Украины

Крупнейший оператор электронных коммуникаций Украины Киевстар подписал трехсторонний Меморандум с двумя японскими компаниями – Sojitz и PicoCELA. Согласно соглашению, компании планируют обсудить пути взаимодействия с целью восстановления Украины.

Подписание меморандума состоялось на японско-украинской конференции по экономическому развитию и восстановлению 19 февраля в Токио. Мероприятие совместно организовали правительства Японии и Украины. В конференции приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмигаль, премьер-министр Японии Фумио Кисида, а также представители японских и украинских компаний. Киевстар на конференции был представлен Федерацией работодателей Украины, членом которой является компания.

"Все, что мы делаем в Киевстаре, направлено на поддержку Украины. Именно поэтому мы активно принимаем меры по восстановлению нашей страны и договариваемся о сотрудничестве с международными компаниями. Мы уверены, что опыт, экспертиза и технологичность японского бизнеса будут ценными и будут способствовать успешной реализации ряда проектов, направленных на восстановление Украины", – комментирует Илья Польшаков, директор по развитию новых бизнесов на корпоративном рынке Киевстар.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Киевстаром, Sojitz и PicoCELA, будет способствовать определению вариантов сотрудничества между компаниями по ряду проектов. В том числе и развитие беспроводной mesh-технологии PicoCELA, которая имеет проверенную репутацию быстрого развертывания бесшовного интернет-покрытия в нужной зоне.

"Мы были горды представлять украинские компании-участники ФРУ на мероприятии столь высокого уровня. В частности, гордимся тем, что Киевстар еще раз подтверждает свои позиции посла инвестиций и инноваций, теперь и перспективами сотрудничества с японским бизнесом", – комментирует Руслан Ильичев, генеральный директор Федерации работодателей Украины.

Напомним, недавно Киевстар подписал Меморандум о сотрудничестве с ведущим мировым провайдером облачных сервисов Amazon Web Services (AWS).