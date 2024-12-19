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Каким был 2024 год на рынке недвижимости

Мария Шевчук
Экономика
4 минуты
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Каким был 2024 год на рынке недвижимости

В 2024 году рынок недвижимости продолжил восстанавливаться и адаптироваться к вызовам войны. О том, что происходило в течение года с покупкой и арендой жилья, рассказал OLX Недвижимость в масштабном дайджесте.

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В информационной подборке показано, вырос ли спрос на покупку и аренду жилья, в которых городах больше увеличились цены и чего ждать на рынке в 2025 году.

Каким был 2024 год на рынке недвижимости

Вторичный рынок продажи/покупки жилья все еще не достиг довоенных показателей из-за депопуляции, снижения платежеспособности и неопределенности будущего, которая создает отложенный спрос на покупку.

Поддержала этот сегмент программа "Еселя", предоставив возможность покупки жилья в кредит: 69% опрошенных знают о программе, 8% уже воспользовались ею, а 36% планируют. В общей сложности 57% искателей недвижимости интересуются как первичным, так и вторичным рынком, 33% ищет жилье до $30 тыс. и 36% от $30-70 тыс. Из интересного: мотив инвестирования в 2024 году вошел в топ-3 причины для покупки жилья.

Спрос на покупку жилья в январе-октябре 2024 года снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 75% от довоенного уровня 2021 года. На вторичном рынке количество объявлений о продаже квартир выросло на 5%, а домов – на 8%.

Каким был 2024 год на рынке недвижимости

Цены на квартиры и дома в 2024 году выросли в большинстве городов, в частности в западных и центральных областях Украины. В то же время цены снижаются в восточных регионах, а также в Днепре, Сумах, Запорожье и Херсоне. Лидером по росту стоимости 1-, 2- и 3-комнатных квартир стало Ровно.

Каким был 2024 год на рынке недвижимости
Каким был 2024 год на рынке недвижимости

Важнейшим критерием выбора жилья для соискателей недвижимости как при покупке, так и в аренде – цена. В то же время растет важность новых критериев военного времени: этажности, автономного питания и отопления, а также бомбоубежища.

Рынок аренды в 2024 году в целом отличился ростом. Вызовы, с которыми столкнулись украинцы – вынужденные переезды, эвакуация, потребность в жилье для военных, смена города через работу – стали толчком для развития сегмента. Спрос на долгосрочную аренду вырос на 8.4% (по сравнению с уровнем 2023) и на 8% превысил довоенный 2021 год.

Каким был 2024 год на рынке недвижимости
Каким был 2024 год на рынке недвижимости

Количество предложений долгосрочной аренды снизилось на 11%, что привело к увеличению медианной стоимости аренды по Украине на 20% по сравнению с 2023 годом. Рост цен наблюдался для всех типов квартир: 1-, 2- и 3-комнатных, в пределах от 18% до 24%. Самая высокая медиа стоимость аренды в Киеве и Ужгороде.

Посуточная аренда в 2024 году выступала одним из драйверов рынка недвижимости, хотя ее доля значительно меньше, чем в сегменте купли-продажи и долгосрочной аренды. За последний год спрос на аренду посуточно вырос на 19,3%, предложение осталось на уровне 2023 года, а медианная цена выросла на 6%. Отели и квартиры стали самыми популярными запросами посуточной аренды, стимулирующей развитие внутреннего туризма.

Каким был 2024 год на рынке недвижимости
Каким был 2024 год на рынке недвижимости

Киев имеет высокую стоимость посуточной аренды квартир и домов. Что касается других областных центров Украины, то наибольший рост стоимости за год произошел в городах у линии фронта: Сумах (+13%), Полтаве (+13%), Черкассах (+11%) и Харькове (+10%).

В Одессе прирост спроса на посуточную аренду в июне составил рекордный +285%. Несмотря на опасность обстрелов, украинцы поехали к морю летом 2024 года.

Каким был 2024 год на рынке недвижимости
Каким был 2024 год на рынке недвижимости

Что ждать рынка недвижимости в 2025?

Новостройки : Учитывая подорожание строительных материалов и рост оплаты труда из-за дефицита рабочей силы, цены на первичном рынке вырастут, особенно в Киеве и Львове – городах с высоким уровнем миграции и интересом инвесторов.

Вторичный рынок : Спрос будет на доступные квартиры с ремонтом, в которые можно сразу заехать жить и по цене ниже рынка. При условии продолжения, программа "Еселя" будет драйвить рынок. В целом цены на вторичном рынке будут меняться несущественно.

Долгосрочная аренда : Стабильный спрос в относительно безопасных областях с экономическим восстановлением и активным восстановлением.

Аренда посуточно : Динамический рост благодаря туризму и увеличению бизнес-поездок.

Драйверы рынка : Определяющие факторы – безопасность, стабильность энергосектора и платежеспособность населения.

В целом 2025 год станет годом осторожного обновления рынка, что будет зависеть от экономической и социальной стабильности, доверия инвесторов и ситуации на фронте.