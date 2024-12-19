Каким был 2024 год на рынке недвижимости

В 2024 году рынок недвижимости продолжил восстанавливаться и адаптироваться к вызовам войны. О том, что происходило в течение года с покупкой и арендой жилья, рассказал OLX Недвижимость в масштабном дайджесте.

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В информационной подборке показано, вырос ли спрос на покупку и аренду жилья, в которых городах больше увеличились цены и чего ждать на рынке в 2025 году.

Вторичный рынок продажи/покупки жилья все еще не достиг довоенных показателей из-за депопуляции, снижения платежеспособности и неопределенности будущего, которая создает отложенный спрос на покупку.

Поддержала этот сегмент программа "Еселя", предоставив возможность покупки жилья в кредит: 69% опрошенных знают о программе, 8% уже воспользовались ею, а 36% планируют. В общей сложности 57% искателей недвижимости интересуются как первичным, так и вторичным рынком, 33% ищет жилье до $30 тыс. и 36% от $30-70 тыс. Из интересного: мотив инвестирования в 2024 году вошел в топ-3 причины для покупки жилья.

Спрос на покупку жилья в январе-октябре 2024 года снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 75% от довоенного уровня 2021 года. На вторичном рынке количество объявлений о продаже квартир выросло на 5%, а домов – на 8%.

Цены на квартиры и дома в 2024 году выросли в большинстве городов, в частности в западных и центральных областях Украины. В то же время цены снижаются в восточных регионах, а также в Днепре, Сумах, Запорожье и Херсоне. Лидером по росту стоимости 1-, 2- и 3-комнатных квартир стало Ровно.

Важнейшим критерием выбора жилья для соискателей недвижимости как при покупке, так и в аренде – цена. В то же время растет важность новых критериев военного времени: этажности, автономного питания и отопления, а также бомбоубежища.

Рынок аренды в 2024 году в целом отличился ростом. Вызовы, с которыми столкнулись украинцы – вынужденные переезды, эвакуация, потребность в жилье для военных, смена города через работу – стали толчком для развития сегмента. Спрос на долгосрочную аренду вырос на 8.4% (по сравнению с уровнем 2023) и на 8% превысил довоенный 2021 год.

Количество предложений долгосрочной аренды снизилось на 11%, что привело к увеличению медианной стоимости аренды по Украине на 20% по сравнению с 2023 годом. Рост цен наблюдался для всех типов квартир: 1-, 2- и 3-комнатных, в пределах от 18% до 24%. Самая высокая медиа стоимость аренды в Киеве и Ужгороде.

Посуточная аренда в 2024 году выступала одним из драйверов рынка недвижимости, хотя ее доля значительно меньше, чем в сегменте купли-продажи и долгосрочной аренды. За последний год спрос на аренду посуточно вырос на 19,3%, предложение осталось на уровне 2023 года, а медианная цена выросла на 6%. Отели и квартиры стали самыми популярными запросами посуточной аренды, стимулирующей развитие внутреннего туризма.

Киев имеет высокую стоимость посуточной аренды квартир и домов. Что касается других областных центров Украины, то наибольший рост стоимости за год произошел в городах у линии фронта: Сумах (+13%), Полтаве (+13%), Черкассах (+11%) и Харькове (+10%).

В Одессе прирост спроса на посуточную аренду в июне составил рекордный +285%. Несмотря на опасность обстрелов, украинцы поехали к морю летом 2024 года.

Что ждать рынка недвижимости в 2025?

Новостройки : Учитывая подорожание строительных материалов и рост оплаты труда из-за дефицита рабочей силы, цены на первичном рынке вырастут, особенно в Киеве и Львове – городах с высоким уровнем миграции и интересом инвесторов.

Вторичный рынок : Спрос будет на доступные квартиры с ремонтом, в которые можно сразу заехать жить и по цене ниже рынка. При условии продолжения, программа "Еселя" будет драйвить рынок. В целом цены на вторичном рынке будут меняться несущественно.

Долгосрочная аренда : Стабильный спрос в относительно безопасных областях с экономическим восстановлением и активным восстановлением.

Аренда посуточно : Динамический рост благодаря туризму и увеличению бизнес-поездок.

Драйверы рынка : Определяющие факторы – безопасность, стабильность энергосектора и платежеспособность населения.

В целом 2025 год станет годом осторожного обновления рынка, что будет зависеть от экономической и социальной стабильности, доверия инвесторов и ситуации на фронте.