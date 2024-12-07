Какие данные об участниках "Национального кэшбека" передают государству банки: в "Ощаде" объяснили алгоритм

В Ощадбанке объяснили, что банки не передают государственным органам информацию в рамках программы "Национальный кэшбек", не касающейся программы. В Минцифру передают данные только о покупках в торговых заведениях, участвующих в программе.

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Об этом заявил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов. Процесс начисления "Национального кэшбека" выглядит так:

ежедневно Минцифиры направляет в банки перечень торговых заведений, участвующих в программе;

банки впоследствии возвращают в Минцифру информацию, какие трансакции по выбранным счетам состоялись за сутки только в этих торговых точках (информация о других трансакциях никуда не передается);

далее Минцифры сверяет перечень покупок с перечнем участвующих в программе товаров, в соответствии с чем рассчитывает сумму кэшбека.

Что нужно знать о банковской тайне

Действительно, действующий закон уже дает очень расширенные возможности, чтобы раскрыть банковскую тайну. В 62-й статье закона "О банках и банковской деятельности" говорится, что банковская тайна может раскрываться по письменному требованию налоговой.

Также Минфин, когда производит верификацию получателей какой-либо государственной выплаты (пенсии, пособия, субсидии и т.п.), имеет право получить доступ к банковской тайне. Достаточно написать письмо. Раскрыть банковскую тайну могут и нотариусы, и исполнители судебных решений, и правоохранители и получившие решение суда.

"Информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или стала известна третьим лицам во время предоставления услуг банка или выполнения функций, определенных законом, а также определенная в этой статье информация о банке является банковской тайной ", – говорится в законе.

То есть закон гарантирует сохранение банковской тайны, но органы власти, налоговая могут раскрыть ее с помощью одного письма. Если вы стали фигурантом расследования (например, в мошенничестве, отмывании средств), если вы подали документы на оформление государственной помощи, то шансы на раскрытие банковской тайны увеличиваются. Единственное, что может на 100% защитить – легальный доход, который позволит объяснить любой ваш перевод, большие затраты и т.д.

Ранее OBOZ.UA писал о том, совладелец и основатель Monobank Олег Гороховский обратил внимание, что в договоре на карточку "Национальный кэшбек" в ПриватБанке есть пункт о разрешении на раскрытие банковской тайны. Гороховский утверждает, что "другие банки так не поступают". Информация о том, что "Приват" вместе с "Национальным кэшбеком" или "тысячей" лишает банковской тайны, активно обсуждаются и пользователями соцсетей.

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