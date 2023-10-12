newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img
Александр Соколовский
Александр Соколовский
Владелец Текстиль-Контакт

Блог | Как ГАСУ и ГБР "убивают" украинских производителей

Как ГАСУ и ГБР 'убивают' украинских производителей

Бл… реальных преступников не хватает? ГБР, подсказать?

Пишет Олег Аверьянов, владелец и руководитель производственного предприятия "Пожмашина". Это, на минутку, 750 работников (500 в Прилуках, 250 во Львове) и 150 миллионов уплаченных налогов за прошлый год:

Далее текст на языке оригинала.

"Спочатку ДАСУ, а потім ДБР вбивають українських виробників! Мабуть треба виїжджати з країни?

У нас кримінальна справа, побудована на акті ДАСУ, про те що прибуток підприємства є збитком для держави! Далі що? Підозра, та арешт керівника, та активів підприємства?

Видео дня
Как ГАСУ и ГБР "убивают" украинских производителей

Друзі! Це реальний перший прецедент, згідно якого український бізнес, який виробляє та постачає продукцію на потреби оборони – НЕ МАВ ПРАВА отримувати прибуток! А якщо він у минулий період його отримав, то він повинен понести покарання у вигляді позбавлення волі! Повний П….ц! Будемо боротися друзі! Насправді ті, хто це робить – ДАСУ, ДБР та інші, і є основні корупціонери нашої країни, тому що вони це роблять для того, щоб

– або отримати хабаря та закрити справу,

– або що ще найгірше – це можуть бути колаборанти – кроти російських спецслужб, – у яких мета знищити ОПК, та промисловість України!"

Вже майже пів року, як йде величезний галас по цій штучно створеній з нічого проблеми, у вирішенні задіяні всі гілки влади від президента та ВР до Кабміну, а питання досі не вирішено! Сумно…

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...