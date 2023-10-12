Блог | Как ГАСУ и ГБР "убивают" украинских производителей
Бл… реальных преступников не хватает? ГБР, подсказать?
Пишет Олег Аверьянов, владелец и руководитель производственного предприятия "Пожмашина". Это, на минутку, 750 работников (500 в Прилуках, 250 во Львове) и 150 миллионов уплаченных налогов за прошлый год:
Далее текст на языке оригинала.
"Спочатку ДАСУ, а потім ДБР вбивають українських виробників! Мабуть треба виїжджати з країни?
У нас кримінальна справа, побудована на акті ДАСУ, про те що прибуток підприємства є збитком для держави! Далі що? Підозра, та арешт керівника, та активів підприємства?
Друзі! Це реальний перший прецедент, згідно якого український бізнес, який виробляє та постачає продукцію на потреби оборони – НЕ МАВ ПРАВА отримувати прибуток! А якщо він у минулий період його отримав, то він повинен понести покарання у вигляді позбавлення волі! Повний П….ц! Будемо боротися друзі! Насправді ті, хто це робить – ДАСУ, ДБР та інші, і є основні корупціонери нашої країни, тому що вони це роблять для того, щоб
– або отримати хабаря та закрити справу,
– або що ще найгірше – це можуть бути колаборанти – кроти російських спецслужб, – у яких мета знищити ОПК, та промисловість України!"
Вже майже пів року, як йде величезний галас по цій штучно створеній з нічого проблеми, у вирішенні задіяні всі гілки влади від президента та ВР до Кабміну, а питання досі не вирішено! Сумно…