Кабмин принимал решение не платить по 'зеленым' облигациям 'Укрэнерго' с участием Кудрицкого, – Лямец

В августе правительство Украины приняло решение о приостановлении выплат по долговым обязательствам "Укрэнерго", что фактически означает приближение технического дефолта.

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По информации экономического эксперта Сергея Лямца, бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, участвовавший в этом заседании Кабмина, мог воспользоваться ситуацией для отставки, предполагая возможные последствия.

Об этом сообщает ТСН.

Основная часть долга "Укрэнерго" возникла из-за обязательств по "зеленому тарифу" перед производителями альтернативной энергетики и выпуску облигаций в долларах для его покрытия, который компания осуществила еще в 2021 году. Лямец подчеркивает, что облигации с валютной привязкой имели существенный риск, ведь доходы компании в гривне. Поэтому погашение $825 млн долга стало тяжелой финансовой нагрузкой, которая, по его словам, легла на плечи государства. Такой подход создает опасный прецедент, поскольку украинское правительство фактически вынуждено покрывать эти долги из государственного бюджета.

Учитывая значительные оставшиеся после его руководства долги, Кудрицкому, по мнению Лямца, грозят вопросы как от кредиторов, так и от общественности. Ситуация с техническим дефолтом может серьезно испортить репутацию экспредседателя Укрэнерго, ведь теперь его имя связано с одним из самых резонансных финансовых провалов государственной компании.

Напомним, в 2021 году "Укрэнерго" не имело достаточных средств для покрытия долгов по завышенным "зеленым тарифам". Для решения этой проблемы в ноябре 2021 года было принято спорное решение — привлечь зарубежный кредит в $825 млн под высокий процент 6,8% годовых с обеспечением государственной гарантии. Уже 9 ноября 2024 года Укрэнерго должен внести первый платеж по кредиту на сумму $119 млн (приблизительно 5 млрд грн).

Как сообщалось, в начале сентября Кудрицкий подал в отставку с должности главы правления "Укрэнерго".