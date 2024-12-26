Из-за тарифов госмонополий бизнес теряет основные экспортные рынки – 'Метинвест'

В условиях, когда государственные монополии существенно повышают тарифы на энергию и перевозку, думать о будущем очень сложно, ведь бизнес теряет основные экспортные рынки и перешел в режим выживания.

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Об этом рассказал глава офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александр Водовиз на конференции "Украина и мир впереди", организованной NV при поддержке The Economist.

По словам Водовиза, "Метинвест" уже столкнулся со значительным ростом операционных расходов и снижением конкурентоспособности, что привело к остановке Ингулецкого горно-обогатительного комбината. Поэтому сейчас стратегия группы заключается в сохранении коллектива и поддержке текущих операций. А дополнительный рост тарифов только ослабит позиции бизнеса.

"Сегодня у нас остановленный ИнГОК, это 4 тысячи людей без работы, для которых мы пытаемся сделать все возможное – трудоустроить на других активах, помочь. Две причины остановки актива – высокие тарифы на электроэнергию и на перевозку по железной дороге. Мы не достреливаем по себестоимости наших якорных рынков. И сейчас мы видим, что "Укрзалізниця" хочет снова повысить тарифы на 37%. Предлагается почти четырехкратное повышение тарифа на транспортировку газа, а тариф на передачу электричества уже повысили на 30%. В таких условиях думать о будущем развитии очень тяжело. Мы включили режим выживания и стараемся как-то сохранить то, что имеем", – сказал он.

Глава офиса гендиректора "Метинвеста" добавил, что регуляторные органы и государственные компании должны построить диалог с бизнесом по тарифной политике. Ведь бизнес является основным потребителем этих компаний, и их решения будут влиять на деятельность предприятий и показатели украинской экономики.

"Да, "Укрзалізниця" имеет свои расходы, многое сделала, помогла с эвакуацией. Но нужно тоже смотреть вперед. "УЗ" последние два года прибыльная, а у нас есть убытки. У них за 2024 год около 6 миллиардов кэша, а у нас нет кэша. Они не хотят реструктуризировать свои обязательства, а частному бизнесу нужно это делать по бондам и т.д. И, главное, у нас сейчас с государственными монополистами нет дискуссии – ни с НКРЭКУ, ни с "УЗ", вот в чем беда", – заметил он.

Ранее ОП Укрметаллургпром (УМП) также призвало премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра по восстановлению Алексея Кулебы не повышать тариф на грузовые перевозки "Укрзалізниці": там заметили, что Министерство развития общин и территорий Украины проводит кулуарные обсуждения с УЗ без участия бизнес-сообщества, тем самым иногда последствия повышения тарифов для экономики Украины будут катастрофические, и угрожают Украине остановкой стратегических компаний и значительным сокращением валютной выручки.