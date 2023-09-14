Из-за ремонта АЭС тепловая генерация понесла дополнительную нагрузку, Украине нужен уголь, – Бойко

Из-за ремонтной компании НАЭК "Энергоатом" на блоках атомной генерации и необходимости покрытия теплоэлектростанциями дополнительной нагрузки последние два месяца, украинская энергосистема потребила больше угля.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал советник премьер-министра Украины Юрий Бойко.

По его словам, в течение июля-августа наблюдалось повышенное потребление угля, и, как следствие, запасы на складах (ТЭС – ред.) оказались меньше, чем было запланировано.

Бойко пояснил, что анализ динамики складских запасов с начала года и, особенно, двух последних летних месяцев позволяет сделать следующий вывод: без привлечения импортного ресурса выполнить эту задачу вряд ли возможно.

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"Объясняется это в основном двумя факторами. Основной – это более активная, чем обычно ремонтная кампания "Энергоатома", и необходимость покрытия тепловыми станциями дополнительного (по отношению к планам) потребления", – рассказал он.

По словам Бойко, вторым фактором является необычно жаркая погода в эти месяцы, что также привело к более высокому, чем обычно потребление днем.

"Если в прошлые годы почти каждый день приходилось ограничивать работу солнечных электростанций, то этим летом таких дней было всего около десяти. Нельзя не упомянуть и уже традиционное для последних лет снижение добычи угля, особенно государственными шахтами", - отметил советник премьер-министра. .

По его убеждению, сентябре-октябре ожидается своеобразная "рокировка": атомные энергоблоки начнут давать энергию, а тепловые вместо этого начнут выводиться в ремонт. Кроме того, в сентябре-октябре ожидается традиционное снижение как температуры воздуха, так и объема потребления энергии. Следовательно, расход угля также сократится, и его количество на складах начнет увеличиваться.

Однако, по мнению Бойко, запланированных (Правительством на складах ТЭС – РЕД.) 1,8 миллиона тонн до 15 октября достичь исключительно внутренним ресурсом будет проблематично.

"Итак, уже сегодня необходимо договариваться о регулярных импортных поставках угля. И это, в первую очередь, касается государственного "Центрэнерго", поскольку именно на станциях этой компании наибольшие проблемы с обеспечением углем на осенне-зимний период", - подытожил он.

Напомним, ДТЭК импортирует 210 тысяч тонн угля для более устойчивого прохождения зимы.