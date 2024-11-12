Из-за паузы в бронировании мощные экспортные отрасли начали терять работников – ICC Ukraine

Из-за остановки бронирования мощные украинские предприятия, которые обеспечивают налоговые поступления и валюту от экспорта, начали терять ценных работников – часть мобилизовали, а некоторые просто уволились.

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Об этом рассказал президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов.

"Победа куется в экономике, и прежде всего – в реальном секторе производства. Мы понимаем обеспокоенность государства по поводу определенных пробелов в предоставлении статуса стратегического предприятия. Но останавливать подтверждение возможности бронирования нельзя. Здесь следует подходить равномерно. Ведь предприятия, заводы и фабрики, работающие в правовом поле и добросовестно уплачивающие налоги, могут оказаться в ситуации, когда их высококлассные специалисты будут мобилизованы. Уже сейчас наблюдается тенденция, когда работники начинают увольняться. А если мы говорим о специфических производствах – металлургии, горнодобывающих отраслях, портах – где мужская составляющая в коллективах очень высока, – здесь могут возникнуть большие проблемы", – пояснил Щелкунов.

В то же время он подчеркнул, что больше всего от паузы в бронировании страдают именно те субъекты экономики, которые вносят весомый вклад в оборонную способность страны, так обеспечивают экспортный потенциал.

"О важности поступления валюты в страну в нынешних условиях даже говорить не стоит. Поэтому следует взвешенно посмотреть на ситуацию и не принимать непродуманные решения. Мощные предприятия готовы максимально содействовать и подтверждать статус, позволяющий бронировать работников. Для этого не следует приостанавливать бронирование, это можно делать в процессе. Мы сейчас не имеем права совершать никакой ошибки, которая смогла бы навредить экономике, которая и так в тяжелом состоянии", – резюмировал Щелкунов.

Напомним: после принятия решения правительства от 8 октября по аудиту решений о признании предприятий критически важными для экономики процесс бронирования фактически был парализован, что вызвало протесты со стороны многих бизнес-ассоциаций. Позже правительство своим протокольным решением разрешило перебронировать работников, имевших такой статус до 31 мая. В настоящее время предприятия ждут соответствующих нормативных актов, которые должны запустить процесс перебронирования.