Несмотря на многочисленные заявления, круглые столы и обсуждения, Агентство по розыску и менеджменту активов под руководством Елены Думы так и не смогло обеспечить эффективную работу в борьбе за сохранение и возврат арестованных активов государству.

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Об этом сообщает УНИАН.

"Вместо того, чтобы дать реальный результат и стабильную финансовую выгоду, АРМА стало символом бюрократии, упущенных возможностей и значительных убытков. Пока на словах обещают реформы и улучшения, государство теряет контроль над ценными активами, что критически сказывается на экономике и доверии общества", – пишет издание.

Журналисты отмечают, что за последние 30 лет из Украины было выведено более 100 миллиардов долларов, и АРМА должно останавливать этот процесс, однако вместо реальных действий агентство превратилось в механизм, способствующий потере активов. Под руководством Елены Думы этот орган не только не выполняет свои обязанности, но и, как отмечается в публикации Укринформ, прямо или косвенно приводит к потере государственного контроля над важными ресурсами. Это подрывает антикоррупционную стратегию страны и открывает пути новых коррупционных схем.

"Особенно критически высказался по этому поводу на Цензор.НЕТ аналитик, политически-экономический эксперт Тарас Загородний – управляющий партнер Национальной антикризисной группы, который отметил, что вместо прозрачного управления активами и эффективного контроля деятельность АРМА под руководством Думы приводит к потерям государственного бюджета на миллиарды".В своем блоге он подчеркнул, что "АРМА, вместо придавать пользу, действует вопреки государственным интересам", и поставил под сомнение способность Елены Думы обеспечить реальные результаты. Эксперт даже поднял вопрос о возможности ликвидации АРМА в текущем формате как неэффективной и вредной для государства структуры", – отметили в УНИАН.

Как пишут журналисты УНИАН, вместо бесконечных круглых столов и публичных мероприятий, где Елена Дума отчитывается о работе, которую общество не чувствует, она должна была бы осознать, что ее пребывание в должности только углубляет кризис в АРМА. Многочисленные обсуждения и демонстративные заявления уже не воспринимаются как реальные усилия, а скорее выглядят как имитация активности и попытка скрыть настоящие проблемыальные усилия, скорее выглядят как имитация активности и попытка скрыть настоящие проблемы.

"Пришло время для решительных действий. Если правительство стремится к изменениям и хочет восстановить доверие общества, необходимо немедленно перезагрузить АРМА. Начать стоит с отставки Елены Думы и привлечения профессионалов, способных реально повлиять на ситуацию. Только так можно будет вернуть контроль над активами, обеспечить настоящий антикоррупционный механизм и продемонстрировать, что борьба за государственные ресурсы – это не пустые слова, а конкретные действия для благосостояния страны", – пишет издание.