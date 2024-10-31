Инвесторы работают над созданием в Украине фонда для развития 'зеленой' энергетики, – Конеченков

В Украине идет подготовка к созданию специального фонда, который будут финансироваться международными финансовыми организациями, чтобы стимулировать строительство предприятий возобновляемой энергетики в стране.

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Об этом в эфире канала "Прямой" рассказал глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

"Мы (УВЕА. - Ред.) вместе с Европейско-Украинским энергетическим агентством работаем над созданием так называемого Фонда гарантирования минимальной цены для производителей зеленой и другой электроэнергии", – сказал Конеченков.

По его словам, Фонд будет создаваться при участии международных доноров для того, чтобы инвесторы в новые предприятия зеленой энергетики могли получать гарантированный уровень дохода на долгосрочный период и это страховало их от колебаний цены электроэнергии на рынке.

"Наша задача, чтобы этим фондом могли пользоваться и маленькие, и крупные компании. Главное, чтобы компания, которая захочет воспользоваться этим фондом, соответственно, должна платить какие-то комиссионные, но банки тогда могут рассматривать эти проекты", – уточнил председатель правления УВЕА.

Он отметил, что инвесторы хотят, чтобы соответствующая страховка от колебаний цены способствовала привлечению инвестиций в отрасль зеленой энергетики и развивалась.

Как сообщалось, западные инвесторы ожидают, что государство как можно скорее решит долговый кризис в энергетике, чтобы ускорить строительство новых мощностей распределенной энергетики, в том числе возобновляемой. По данным УВЭА, задолженность перед инвесторами составляет 35,8 млрд грн. В то же время инвесторы имеют 4 ГВт проектов ветроэнергетики, которые могут быть построены в Украине в среднесрочной перспективе.