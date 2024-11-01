Инвесторы проигнорировали первый в Украине аукцион по строительству "зеленых" электростанций
В Украине не состоялся запланированный на 31 октября первый аукцион по привлечению инвесторов в "зеленую" энергетику из-за отсутствия заявок со стороны инвесторов.
Об этом сообщает ExPro.
Согласно сообщению, этот аукцион организовывало ГП "Гарантированный покупатель" с намерениями получить предложения от инвесторов на строительство 11 МВт солнечной энергетики.
"Согласно протоколу электронного аукциона… "аукцион не состоялся". Причина: участники отсутствуют", – говорится в сообщении "Гарантированного покупателя".
Ранее эксперты прогнозировали, что многомиллиардные долги Гарпока перед предприятиями "зеленой" энергетики значительно уменьшают интерес инвесторов к участию в "зеленых" аукционах.
Долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд грн.