Инвесторы проигнорировали первый в Украине аукцион по строительству 'зеленых' электростанций

В Украине не состоялся запланированный на 31 октября первый аукцион по привлечению инвесторов в "зеленую" энергетику из-за отсутствия заявок со стороны инвесторов.

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Об этом сообщает ExPro.

Согласно сообщению, этот аукцион организовывало ГП "Гарантированный покупатель" с намерениями получить предложения от инвесторов на строительство 11 МВт солнечной энергетики.

"Согласно протоколу электронного аукциона… "аукцион не состоялся". Причина: участники отсутствуют", – говорится в сообщении "Гарантированного покупателя".

Ранее эксперты прогнозировали, что многомиллиардные долги Гарпока перед предприятиями "зеленой" энергетики значительно уменьшают интерес инвесторов к участию в "зеленых" аукционах.

Долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд грн.