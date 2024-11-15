Импорт электроэнергии в Украину под угрозой из-за ценовых ограничений на рынке, – Кучеренко

Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за проблем с импортом, вызванных низкими ценовыми ограничениями (прайс-кепами).

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Об этом заявил Алексей Кучеренко, народный депутат Украины и бывший министр по ЖКХ.

По словам Кучеренко, Украина не может полностью использовать возможности импорта из-за низких граничных цен на энергорынке.

"Есть еще проблемы с импортом, потому что мы не можем взять весь объем импорта, поскольку Нацкомиссия установила очень низкий этот прайскеп, понимаете – цену, ценовое ограничение. И бизнесу не интересно, нет смысла заниматься импортом, потому что он убыточный становится", – пояснил эксперт.

Кучеренко отметил, что Украине разрешено импортировать до 2,2 гигаватты электроэнергии, что составляет около 16% от общего потребления. Однако из-за низких ценовых ограничений коммерческие структуры не заинтересованы в импорте.

"Если бы рынок не регулировался ценой, они бы покупали по какой-то цене там и продавали бы по свободной цене. А их ограничили. Им сказали, вы можете продавать в Украине электроэнергию максимум по такому прайскепу", - добавил он.

Недавно директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что для полноценного импорта электроэнергии из Европейского Союза Украине необходимо изменить некоторые правила на рынке электрической энергии.