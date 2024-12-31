Госмонополии должны бороться с коррупцией, а не повышать тарифы на свои услуги, – Зинченко

Вместо повышения тарифов, "Укрзалізниці" и другим госмонополиям следует сосредоточиться на борьбе с коррупцией, эффективном управлении расходами и их сокращении, а также оптимизации закупок.

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Об этом заявил директор GMK Center Станислав Зинченко, комментируя инициативы по повышению тарифов на транспортировку газа и грузовые перевозки УЗ, находящиеся на рассмотрении Кабмина на НКРЭКУ.

"Наши европейские и мировые партнеры инвестируют в инфраструктуру. Но чтобы получить средства от Европейского Союза, от ЕБРР или японского правительства, нужно работать! Делать проекты, показывать эффективность. Ну, это нужно что-то делать. А есть очень легкое административное решение – просто поднять тарифы. Хотя именно привлечение внешних инвестиций позволит обеспечить стабильное развитие без негативных последствий для отраслей и экономики", – подчеркнул эксперт.

Он также подчеркнул, что объем внешнего финансирования для Украины будет уменьшаться, и наши партнеры откровенно советуют властям рассчитывать на собственные ресурсы и силы. Поэтому сейчас нужно, прежде всего, стимулировать развитие экономики.

"Мы должны базироваться на собственной промышленности, которая обеспечит валютные поступления, рабочие места, налоги, инвестиции. Но если поднимут все тарифы, то, например, производство и экспорт стали и железной руды в 2025 году упадет еще на 15% по отношению к этому году. До войны 10% ВВП и 25% экспорта – это был комплекс ГМК. Без производства стали невозможно восстановить инфраструктуру, жилье, страну. А правительство и Верховная Рада делают все наоборот: принимают решения, которые уменьшают нашу экономическую и промышленную базу и возобновятся после войны", – резюмировал эксперт.

Как известно, НКРЭКУ повысила с 1 января 2025 года тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии почти на 30%. Также на рассмотрении Комиссии находится проект по повышению тарифа на транспортировку газа более чем на 300%. Кроме того, "Укрзалізниця" подала на рассмотрение министру возобновления Алексею Кулеби инициативу по повышению тарифа на грузовые перевозки на 40%.

В свою очередь бизнес-ассоциации выступили против повышения тарифов: там говорят, что последствия для экономики могут быть катастрофическими. Да, Дунайское пароходство заявило об остановке флота в случае повышения тарифа на грузовые перевозки УЗ, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек.