Гослесагентство опровергло данные NGL.media о потере Карпатских лесов

Гослесагентство опровергло информацию издания NGL.media, в которой утверждается, что якобы за последние 20 лет в Карпатах потеряно 10% лесов.

Видео дня

В разъяснении указывается на тот факт, что интерактивные карты Global Land Analysis and Discovery (GLAD) фиксируют только вырубку древесины. В то же время участки, где производилась заготовка, залесниваются. То есть через несколько лет лесной покров на участке восстанавливается.

"Даже наглядно хорошо видно, что наибольшую "потерю" лесов с 2000 года понесли Финляндия, Швеция, Латвия, Чехия, Польша, Германия. Как же это? Мы ведь привыкли считать эти страны образцом экологического сознания! Ответ состоит в том, что новый лес на месте вырубки европейские лесоводы высаживают спустя несколько лет. В свою очередь, GLAD идентифицирует лесной покров, когда деревья достигают высоты более 5 метров. То есть GLAD начинает "видеть" новый лес только спустя примерно 10 лет. По картам GLAD делать выводы относительно "потери" лесов абсолютно некорректно", – отмечают в Гослесагентстве.

В Гослесагентстве утверждают, что в большинстве случаев территории лесного фонда, которые в исследовании указаны как облесенные, действительно покрыты лесом.

"Чтобы убедиться в этом, достаточно выехать на место и сделать фото", - говорят в агентстве.

В прошлогоднем отчете Greenpeace, на который ссылается NGL.media, указывается, что за последние 5 лет более чем на 30% выросла скорость потери Карпатских лесов на территории… стран-членов ЕС. А на территории не членов тренд не изменился. На территории ЕС за год теряется почти в 5 раз большая площадь лесов, чем вне Евросоюза.

В отчете указывается, что по сравнению с другими странами Карпатского региона (Румыния, Словакия, Польша, Венгрия, Чехия, Сербия) в Украине наибольший процент лесов полностью защищен от человеческой деятельности. А принятые изменения в законодательство по защите лесов Карпат дают надежду на их сохранность.

Настоящая проблема Карпатских лесов, как указывают в Гослесагентстве, – это массовое усыхание еловых насаждений. Именно поэтому некоторые европейские страны, такие как Чехия, провели масштабную вырубку больных лесов, высадив более устойчивые к изменению климата лесные насаждения.

"Публикация о "фантастических рубках" создана NGL.media при финансовой поддержке проекта EU4IM. В процессе подготовки материала за грантовые европейские средства авторы не обратились за комментарием ни к одному официальному учреждению – Минокружению, Гослесагентству, Гослеспроекту, УкрНИИгорлесу. Готовим обращение к проекту EU4IM – вместо того, чтобы помочь обществу стран Восточной Европы объективно разобраться в важных проблемах, грантовые средства используются для манипуляции общественным мнением и лоббирования интересов определенного круга лиц", – резюмируют в Гослесагентстве.