'Голос' в Раде устроил скандал во время обсуждения достройки атомных энергоблоков – СМИ

Представители фракции "Голос" в парламенте устроили скандал из-за намерения правительства достроить два энергоблока Хмельницкой АЭС, которые должны компенсировать временную потерю мощностей оккупированной россией Запорожской АЭС.

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Об этом сообщает ТСН.

В частности, депутат и экс-министерская Инна Совсун упрекнула премьер-министра Дениса Шмыгаля, что западные партнеры вроде бы не поддерживают проект развития атомной энергетики в Украине.

В ответ министр энергетики Герман Галущенко со ссылкой на слова Посла ЕС в Украине Екатерину Матернову, пояснил, что у ЕС нет консолидированной позиции по развитию атомной энергетики в связи с противоположными позициями членов союза – в частности, Германии и Франции.

Министр призвал депутатов "Голоса" не поливать грязью энергетиков в том числе перед иностранными посольствами.

В ответ на это представители фракции "Голос" заявили о намерении блокировать работу парламента.

По данным издания против достройки двух новых энергоблоков выступали экозащитники, другие же критики указывали на несвоевременность этих проектов во время войны. В правительстве настаивают на необходимости расширения источников электроснабжения, - отмечает ТСН.