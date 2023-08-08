Финансовое состояние 'Энергоатома' и причины его долгов на рынке электроэнергии скрываются, - Попенко

Утаивание реального положения дел в государственной компании "Энергоатом" приводит к многомиллиардным долгам компании перед участниками рынка электроэнергии, дестабилизирующей сектор в условиях войны, считает глава Ассоциации потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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По его словам, ответственность по задолженности в размере 18 миллиардов гривен перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" должно нести руководство Энергоатома.

"Последние годы Энергоатом загоняли в убытки и фактически сделали все, чтобы он не мог нормально работать. Абсолютно неуправляемые процессы, которые происходили в Энергоатоме, привели к тому, что на сегодняшний день мы имеем огромные убытки и как их покрывать и что с ними делать вряд ли кто-то скажет", - сказал Попенко.

По его словам, никто не знает реальной ситуации в Энергоатоме. "Сколько там средств, какие закупки никто не знает, потому что информация закрыта. Нам рассказывают басни о том, что там что-то изменится, но по факту ничего не меняется", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что долги Энергоатома провоцируют рост задолженности на рынке электроэнергии, в частности, перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

"По факту ситуация уже на сегодняшний день критическая… Долги перед инвесторами в зеленую энергетику, которые на 1 апреля 2023 года составляли около 18 млрд грн и еще не рассчитались даже за 2022 год. А еще есть долги за 2021 год", - добавил Попенко.

Напомним, оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" подал в суд на "Энергоатом" и пытается взыскать около 3 млрд грн задолженности.