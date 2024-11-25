Знали, что приближается реформа, поэтому ускорились: Жолнович объяснила "космические" состояния чиновников МСЭК

Рост количества коррупционных скандалов с сотрудниками украинских МСЭК (Медико-социальных экспертных комиссий), у которых нашли поместья, счета в иностранных банках, дорогие квартиры и пр., обусловлен анонсированной реформой комиссий – их переводом в "цифру". Дело в том, коррумпированные сотрудники МСЭК знали, что что будут "ликвидированы", а потому спешили нажиться – пока было время.

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Об этом OBOZ.UA рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович. Она отметила: реформа будет обеспечена двумя законопроектами, которые Минсоц разрабатывал вместе с Министерством здравоохранения.

"Это два законопроекта, которые вместе реализуют изменения. Занимались этим уже давно. Почему в последнее время эти коррупционные скандалы умножались? Ибо они (коррумпированные сотрудники МСЭК. – Ред.) давно знали, что их будут ликвидировать, и стали активнее. Мы давно планировали в мае 2025-го перейти на цифровой механизм и сказать им "до свидания", – сказала Жолнович.

Она заверила: переход на цифровой механизм работы оценивания состоянию здоровья людей снизит коррупционные риски. Поскольку проверка медицинских данных человека другим человеком в ручном режиме всегда чревата возможностью злоупотреблений.

"Как бы мы ни назвали эту комиссию, если это дальше будут делать люди в ручном режиме, всегда будет высок риск, что там будет коррупция", – резюмировала Жолнович.

Напомним, 29 октября Верховная Рада Украины одобрила законопроект №11225, направленный на усовершенствование работы медико-социальной экспертной комиссии. Решение поддержали 284 народных депутата.

После ряда громких задержаний и подозрений по поводу коррупции в МСЭК президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от уполномоченных органов "быстрых жестких решений". Он подчеркнул, что в тылу "происходят вещи, с которыми никаких врагов не нужно".

До конца 2024 года МСЭК должны быть ликвидированы. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны Украины, после чего указ подписал президент Владимир Зеленский.

Кроме того, из-за этого скандала генеральный прокурор Андрей Костин написал заявление об отставке.

Также недавно стало известно, что центральная МСЭК оставила в силе почти 17 тысяч решений по предоставлению инвалидностей, направленных на проверку в рамках расследования уголовных дел.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который имеет целью усовершенствовать работу МСЭК. Нововведения, предусмотренные документом, должны упростить процедуры установления инвалидности и определения уровня трудоспособности граждан.

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