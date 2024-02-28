Жителям 14 областей Украины предоставляют выплаты: кто претендует на финподдержку

В Украине жители 14 областей могут зарегистрироваться на денежную помощь в сумме 10800 и 14400 грн. В программе принимают участие граждане, усыновившие ребенка с инвалидностью, заявители, усыновившие двух и более детей, внутриперемещенные лица (ВПЛ), заявители, усыновившие ребенка в возрасте от 5 лет.

Выплата приходит на банковский счет заявителя (законного представителя ребенка) тремя платежами ежемесячно в течение трех календарных месяцев, размер одного платежа – 3600 грн. Об этом говорится в материале "На пенсии".

Какие нужны документы?

оригинал согласия на обработку персональных данных заявителя (законного представителя ребенка);

оригинал согласия на обработку персональных данных ребенка/детей, устроенных в семейные формы воспитания (ПС, ДБСТ, к семьям опекунов (попечителей);

оригинал заявления законного представителя ребенка;

копия паспорта заявителя (законного представителя ребенка/детей);

в случае ID – копия ID;

копия документа, подтверждающего зарегистрированное/задекларированное место жительства (для паспорта гражданина Украины старого образца – страница паспорта с отметкой о регистрации, в случае представления паспорта в форме ID-карты – справка о зарегистрированном/задекларированном месте жительства);

копия РКНОВП заявителя (законного представителя ребенка);

копия справки внутренне перемещенного лица заявителя и ребенка/детей (при);

копия документа о создании ПС, ДБСТ и об устройстве ребенка в ПС, ДБСТ;

для опекунов (попечителей) – решение суда или органов опеки и попечительства;

копия свидетельства о рождении ребенка/детей, устроенных в семейные формы в 2024 году;

информация о банковских реквизитах заявителя (законного представителя ребенка);

отчет о распределении целевой благотворительной помощи;

другие документы при необходимости.

Во втором случае помощь могут получить семьи, которые усыновили ребенка или детей в Украине в период с 01.09.2023 по 31.12.2024 и предоставили документы, подтверждающие этот факт. Программа выплат не включает внутрисемейное усыновление (усыновление ребенка или детей одним из супругов другого из супругов).

Размер денежной помощи составляет 10800 грн – при усыновлении одного ребенка и 14400 грн – при усыновлении одного ребенка с инвалидностью. Средства выплачиваются одним платежом.

Какие нужны документы?

оригинал согласия на обработку персональных данных заявителя (законного представителя ребенка);

оригинал согласия на обработку персональных данных ребенка/детей;

оригинал согласия на обработку информации, являющейся тайной усыновления;

оригинал заявления законного представителя ребенка;

копию паспорта заявителя (законного представителя ребенка/детей);

в случае ID – копия ID;

копию документа, подтверждающего зарегистрированное/задекларированное место жительства (для паспорта гражданина Украины старого образца – страница паспорта с отметкой о регистрации, в случае представления паспорта в форме ID-карты – справка о зарегистрированном/задекларированном месте жительства);

копию РКНОВП заявителя (законного представителя ребенка);

копию решения суда об усыновлении ребенка (детей);

копию свидетельства о рождении ребенка/детей или решении суда;

информацию о банковских реквизитах заявителя (законного представителя ребенка);

копию справки о взятии на учет внутриперемещенного лица заявителя (при наличии);

отчет о распределении целевой благотворительной помощи;

другие документы при необходимости.

Как получить денежную помощь?

Для получения денежной помощи необходимо зарегистрироваться в форме:

для приемных семей, детских домов семейного типа и опекунов (попечителей) – форма, для усыновителей – форма.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине иногда фиксируют случаи прекращения пенсионных выплат гражданам после их выезда за границу. Существует целый ряд оснований, по которым они могут прекратить предоставление средств. В частности, в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!