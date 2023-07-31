В Украине жители трех областей могут получить финпомощь: как подать заявку

Некоторые украинцы могут получить финансовую помощь. При этом оформить заявку на выплату имеют право жители лишь трех областей. Многоцелевую финпомощь оказывает Центр социального партнерства "Перспектива за финансирование Mercy Corps".

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Зарегистрироваться на получение денежной помощи могут граждане, находящиеся в Николаеве, Николаевской области, деоккупированной части Криворожского района, Херсонской области и части Запорожской области. Об этом пишет издание "На пенсии".

Какие семьи могут получить выплату?

Перемещены в период последних 30 дней из районов, расположенных в 30 км от районов активных боевых действий (в приоритете сельские местности);

находятся во временной оккупации, окружении, в районе активных боевых действий;

проживающие в районах, указанных в Перечне территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или пострадавших от массивных обстрелов (по недавним значительным повреждениям при утверждении этой локации от Mercy Corps);

которые находятся в состоянии перемещения более 30 дней и отвечают критериям уязвимости и социально-экономическим критериям;

проживающих на территории, где за последние 4 месяца происходили активные боевые действия и отвечают критериям уязвимости и социально-экономическим критериям.

Критерии уязвимости семей (для подтверждения при регистрации должны быть соответствующие документы):

с пожилыми людьми от 60 лет;

с беременными женщинами;

с женщинами, кормящими грудью;

проживающих в коллективных центрах;

если их жилье повреждено в результате боевых действий;

беспризорный;

люди с инвалидностью;

есть 3 или более детей младше 18 лет;

имеют в своем составе только 1 человека.

Для получения помощи необходимо заполнить и отправить форму для регистрации на многоцелевую денежную помощь от Mercy Corps по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в августе жилищная субсидия останется на уровне 300-400 грн. Совокупность дохода для назначения пособия от государства останется на таком же уровне, как и раньше.

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