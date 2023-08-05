В Украине ввели новые правила для переселенцев с августа: у кого уже в сентябре заберут выплаты

В Украине с 1 сентября 2023-го сократят выплату тем переселенцам, которые не будут сообствовать новым требованиям к имущественному положению и расходам. Учитывать расходы будут начиная с августа 2023-го.

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Об этом написал на своей странице в Telegram омбудсмен Дмитрий Лубинец. Так, с сентября без помощи останутся те переселенцы, которые:

приобрели транспортное средство (механизм), с года выпуска которого прошло менее пяти лет, кроме определенных исключений;

(механизм), с года выпуска которого прошло менее пяти лет, кроме определенных исключений; приобрели на сумму более 100 тыс. грн. земельный участок, квартиру, дом или другое недвижимое имущество (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете средства или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен;

приобрели безналично и/или налично иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн;

(кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов имеют в собственности жилье, часть жилья, расположенного на других территориях, чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или оккупированные, площадью менее 13,65 м2 на одного члена семьи.

Также с 1 августа переселенцам, которые от 45 дней находятся за границей без веских причин, отменят выплату. Они перестанут считаться внутренне перемещенным лицом. "Если человек... по состоянию на 15 июля минимум в течение 30 дней без серьезных оснований находится за границей и до момента назначения помощи на 1 августа не вернулся в Украину, то есть он более 45 дней совокупно находится за границей, то тогда он выбрал не внутреннее, а внешнее перемещение. А помощь направляется на внутренне перемещенных лиц", – пояснила в эфире телемарафона первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине переселенцы имеют право получить выплаты даже в том случае, если они не подавали дополнительное заявление. Для этого достаточно было предоставить заявление один раз, до 30 апреля 2022-го.

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