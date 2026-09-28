Кабинет министров призвали пересмотреть денежно-кредитную политику и возобновить выпуск и обращение бумажных банкнот мелких номиналов – 1, 2, 5 и 10 гривен. Предлагается параллельное обращение купюр и монет одного и того же номинала.

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Об этом говорится в петиции №41/010962-26эп, опубликованной на сайте правительства. Её автор отмечает, что замена мелких купюр металлическими монетами создала ряд бытовых неудобств для граждан при повседневных расчётах.

Основные претензии авторов петиции

В обращении указываются следующие недостатки металлических монет, которым пока нет альтернативы:

они тяжелые;

занимают много места в кошельках ;

; неудобны для использования пожилыми людьми и лицами с нарушениями зрения или моторики из-за сходства размеров и форм;

Кроме того, в розничной торговле и на транспорте сохраняется потребность в удобном и быстром наличных расчетах.

Что предлагается

Авторы петиции подчеркивают, что не предлагают полностью изымать металлические монеты, ведь они имеют более длительный срок эксплуатации и позволяют экономить средства на печати. Вместо этого они призывают НБУ обеспечить свободу выбора и ввести параллельное обращение обоих форматов денег, приводя при этом ряд преимуществ.

Удобство и простота

Возвращение банкнот упростит повседневные расчеты на рынках, в кассах и общественном транспорте.

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Инклюзивность

Бумажные деньги разных цветов и размеров людям со слабым зрением различать значительно легче, чем однотипные металлические диски.

Баланс для финансовой системы

Одновременное нахождение в обращении банкнот и монет удовлетворит потребности всех категорий граждан.

В настоящее время продолжается сбор подписей в поддержку инициативы. По состоянию на 23 сентября её поддержали 26 граждан из 25 тыс., необходимых для рассмотрения Кабмином, который может вынести это предложение на рассмотрение Нацбанка, непосредственно отвечающего за эмиссию денег.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о планах Национального банка выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она появится в ноябре, будет отчеканена из серебра и посвящена Архистратигу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, возглавляющему "небесное воинство ангелов" и считающемуся покровителем тех, кто отстаивает справедливость. Там отметили:

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