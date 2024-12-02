В Украине проведут масштабную индексацию пенсий: можно будет получить увеличение на 1500 грн

В марте 2025 года в Украине будет проведена индексация пенсий. Ожидается, что перерасчет будет произведен в соответствии с уровнем инфляции – от 13 до 17%. При этом минимальная индексация составит 100 грн, а максимальная – 1500 грн.

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Об этом сообщила заместитель председателя парламентского Комитета по бюджету Леся Забуранная ("Слуга народа"). Она отметила: индексация призвана скорректировать пенсионные выплаты.

"Если говорить о суммах, то минимальная индексация составит 100 грн, максимальная – 1 500 грн. Люди от 70 до 80 лет имеют право на дополнительную надбавку от 300 до 570 грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: спецпенсии будут выравнены и сбалансированы. Работу над этим, отметила нардеп, уже ведет парламентский Комитет социальной политики.

Речь, в частности, о силовиках, судьях, прокурорах и пр., кто выходит на пенсию еще в молодом возрасте. Проблема же этого в том, что:

В среднем украинцы, вышедшие на пенсию по общим правилам, получают выплату в размере 5,6 тыс. грн. Хотя на самом деле большинство (6,4 млн из 10,3 млн пенсионеров) получают до 5 тыс. грн в месяц.

Размер выплат "специальных" пенсионеров может достигать 390 184 грн в месяц.

"На "специальные" пенсии в 2024-м потратят 119,3 млрд грн. Этих средств хватило бы, чтобы повысить все пенсии в Украине до уровня не ниже фактического прожиточного минимума", – говорится в материале OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы массово якобы селятся в Чернобыльской зоне (зоне ЧАЭС) – после чего чего через суд "выбивают" себе увеличение пенсий. Так, с начала полномасштабной войны в Чернобыльской зоне появилось более 135 000 "новых поселенцев", что стоит бюджету 15 млрд грн в год.

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