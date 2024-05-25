В Украине будут блокировать счета за слишком активные переводы с карты на карту: создадут реестры

В Украине для преодоления схемы по отмыванию средств через счета физлиц Нацбанк предлагает ввести лимиты на переводы с карты на карту. Сейчас рассматривают вариант с ограничением в 30 переводов в месяц на общую сумму в 100 тыс. грн.

Как пишет издание Минфин, в дальнейшем будут созданы специальные централизованные реестры (вроде имеющихся в кредитных бюро), в которые будут вноситься данные лиц, привлеченных к вышеупомянутым схемам. Этими данными будут пользоваться все участники банковского и финансового рынков, а в дальнейшем, возможно, и налоговые органы.

Соответственно, "дропы" (те, кто предоставляет свои счета для отмывания средств) будут сталкиваться с ограничением доступа к банковским услугам и, вероятно, проблемы с трудоустройством (особенно, если речь идет о госструктурах и силовых ведомствах).

Национальный банк в ближайшее время будет принимать меры, чтобы исключить использование противозаконных схем с банковскими карточками для уклонения от налогов или других противоправных действий и защитить потребителей финансовых услуг.

Нацбанк анонсировал подготовку проекта решения об ограничении карточных переводов и введении предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами (так называемые р2р-переводы).

По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника, такие схемы становятся острой проблемой на уровне государства из-за возможности уклонения от уплаты налогов во время войны, организации финансирования информационных компаний и диверсий со стороны России, ведения незаконной хозяйственной деятельности и т.д.

Сотрудничающих по такой схеме людей называют "дропы" или "денежные мулы". Это не новая схема, но сейчас она приобрела несколько иную форму, чем раньше. Вообще явление возникло несколько лет назад из-за быстрого роста сегмента безналичных платежей и миграции фокуса мошенников в безналичный сегмент расчетов.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам финансового эксперта Сергея Фурсы, в ближайшее время Национальный банк попытается медленно привести курс гривны в диапазон 40-41 грн/доллар. Однако в обозримом будущем курса 50 грн/доллар и выше не будет.

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