В Польше изменится стоимость популярной государственной услуги: к чему следует готовиться

Оформление водительского удостоверения в Польше может подорожать в 1,5 раза – местные власти планируют увеличить стоимость услуги до 150 злотых (1610 грн). Решения планируют реализовать в ближайшие месяцы.

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Как сообщает Dziennik, этого добились и Союз польских митрополий из-за того, что действующие цены не изменялись более 12 лет. Местное министерство инфраструктуры уже подготовило соответствующее постановление.

В настоящее время плата за выдачу водительского удостоверения составляет 100 злотых, а за регистрацию транспортного средства – 160 злотых. Такие цены держатся в Польше с 2013 года, однако из-за инфляции себестоимость этих документов существенно выросла:

водительское удостоверение – с 43,32 до 80,75 злотых;

– с 43,32 до 80,75 злотых; свидетельство о регистрации – с 11 до 45 злотых.

Только в 2022-2024 годах стоимость оформления документов выросла на 40%, а номерные подорожали с 2003 года на 80%. Поэтому министерство инфраструктуры планирует проанализировать повышение платы за выдачу водительского удостоверения. В результате, стоимость услуги может увеличиться до 150 злотых и 70 злотых за выдачу отечественных и международных водительских прав соответственно.

Кроме того, водителей обяжут обменять все водительские права, выданные до 19 января 2013, в том числе бессрочные. Замена должна быть произведена с 2028 по 2033 год. Это коснется около 15 миллионов поляков.

Стоит отметить, что украинцам, имеющим бумажное ламинированное водительское удостоверение или документ, выданный до 2013 года, тоже должны их обменять на более новые. Для этого нужно зарегистрироваться онлайн и обратиться в любой сервисный центр МВД (Министерство внутренних дел), где новое удостоверение будет выдано в день обращения. Новый документ будет сразу отображаться в приложении Действие и в Кабинете водителя. Это упростит проверку документов и сделает пользование автомобилем еще более удобным.

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