"Укрзалізниця" из-за обстрелов временно остановила движение по одному из направлений: какой поезд опоздает на несколько часов

В Украине из-за вражеских обстрелов временно изменили маршрут движения поездов львовского направления, которые должны были следовать через Шепетовку. Сейчас движение поездов восстановили, однако поезд №87 Запорожье - Ковель ориентировочно задержится на два часа.

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Об этом говорится в публикации "Укрзалізниці". Движение поездов львовского направления через Шепетовку возобновлено. "Просим отнестись с пониманием, принимаем оперативные решения для вашей безопасности. Следите за обновлениями, железная дорога продолжает движение", – говорится в сообщении.

К слову, ранее "Укрзалізниця" изменила правила возврата средств за купленные билеты. Теперь пассажиры получат полную стоимость купе и половину стоимости плацкарты, если вернут билет за меньший промежуток времени.

В частности, средства удастся вернуть, если человек вернет билет в кассе или онлайн не позднее 6 часов до отправления поезда. Как известно, еще недавно получить возврат средств было возможно за 9 часов до отправки поезда.

Но теперь будут возвращать полную стоимость билета при опоздании на поезд, однако, кроме билета на плацкарту. А вот ранее компания компенсировала всего 10% от стоимости. Вернуть свои деньги можно будет в течение часа и только в кассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" в 2022 году запустила собственное приложение для покупки билетов на украинские поезда дальнего сообщения. Купить билеты в нем можно без уплаты комиссий. Кроме того, приложение дополнительно информирует пассажиров о рейсе – например, о прибытии поезда на вокзал, номере пути и т.д.

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