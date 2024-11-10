Украинцы установили рекорд покупки валюты за последние 12 лет: сколько приобрели

В октябре 2024 года украинцы купили иностранной валюты на $1,394 млрд больше, чем продали, что является рекордным показателем за последние 12 лет. Рост спроса на валюту разъясняется экономической неопределенностью, инфляцией и девальвационными ожиданиями.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Национального банка. В прошлом месяце население продало банкам наличную и безналичную валюту на сумму $1,611 млрд, тогда как объем покупки достиг $3,006 млрд. Это означает, что чистая покупка валюты составила $1,394 млрд, что является самым большим показателем с ноября 2012 года.

В октябре наблюдалось резкое повышение спроса на иностранную валюту посреди населения. По сравнению с сентябрем 2024 года объем покупки валюты вырос на 27,1%, тогда как в сентябре украинцы приобрели $1,096 млрд. Такой скачок объясняется несколькими основными факторами:

инфляция и девальвация гривны: украинцы пытаются оградить свои сбережения от обесценивания национальной валюты, инвестируя в доллары и евро;

украинцы пытаются оградить свои сбережения от обесценивания национальной валюты, инвестируя в доллары и евро; экономическая нестабильность: из-за неопределенности в макроэкономической ситуации растет спрос на более надежные инструменты сохранения капитала, в частности валюту;

из-за неопределенности в макроэкономической ситуации растет спрос на более надежные инструменты сохранения капитала, в частности валюту; рост объемов наличных операций: объемы покупки наличной валюты достигли $2,5 млрд, что на $319 млн больше, чем в прошлом месяце. В то же время объем продаж увеличился всего на $42,2 млн, достигнув $1,3 млрд.

Октябрь стал месяцем, когда украинцы приобрели иностранную валюту на $1,394 млрд больше, чем продали, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года. Тогда объем покупки составил $1,523 млрд. Нынешний рекорд является показателем значительного спроса на валюту, вызванного желанием населения сохранить свои сбережения в условиях нестабильного курса гривны.

В первые 10 месяцев 2024 года домохозяйства купили валюту на общую сумму $9,63 млрд, что значительно превышает аналогичный показатель за прошлый год – $3,14 млрд. Большая часть купленной валюты – $8,67 млрд была приобретена в виде наличных денег.

Объемы покупки безналичной иностранной валюты в октябре также выросли, достигнув $420,2 млн, что на $26,3 млн больше по сравнению с сентябрем. Продавали безналичную валюту на $299,3 млн, что на $5,6 млн больше, чем в предыдущем месяце. Это свидетельствует об активном использовании безналичных операций по инвестированию и сохранению средств.

Рынок иностранной валюты среди юридических лиц также показывает положительную динамику. В октябре объемы покупки выросли до $6,77 млрд, что стало самым высоким показателем с декабря 2023 года. В то же время объем продаж валюты среди предприятий увеличился еще более существенно – до $5,38 млрд. Это свидетельствует об активности бизнеса на валютном рынке, что связано с потребностью импорта товаров и услуг, а также растущим спросом на иностранную валюту для защиты от девальвационных рисков.

Почему украинцы активно покупают валюту

Спрос на иностранную валюту в октябре значительно возрос, что можно объяснить несколькими ключевыми факторами:

экономическая неопределенность: из-за сложной макроэкономической ситуации, повышения цен на энергоресурсы и инфляцию, население пытается защитить свои сбережения, переводя их в валюту;

сохранение капитала: по словам экономиста Андрея Забловского, инвесторы продолжают рассматривать валюту как один из самых надежных инструментов сохранения капитала. Он рекомендует диверсифицировать сбережения, держа примерно 30% в гривне — на депозитах или в виде облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

по словам экономиста Андрея Забловского, инвесторы продолжают рассматривать валюту как один из самых надежных инструментов сохранения капитала. Он рекомендует диверсифицировать сбережения, держа примерно 30% в гривне — на депозитах или в виде облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ); девальвационные ожидания: многие украинцы ожидают дальнейшего снижения курса гривны, что стимулирует их к активной покупке валюты.

Эксперты прогнозируют, что спрос на иностранную валюту будет сохраняться и дальше, особенно в условиях ожидаемого ускорения инфляции и роста расходов бизнеса на оплату труда, энергоресурсы и акцизы. Национальный банк Украины может принимать меры по стабилизации валютного рынка, однако стабильность курса гривни будет зависеть от общей экономической ситуации и эффективности монетарной политики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские банки, магазины и другие юридические лица могут не принимать некоторые купюры гривны. Причем на законных основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!