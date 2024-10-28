Украинцы получили по 3 тысячи в рамках "Национального кешбэка": скольким участникам программы насчитали максимальную сумму

В Украине осуществили первые выплаты по программе "Национальный кешбэк" – за приобретение украинских товаров в сентябре. В рамках этого более 646 378 граждан получили 37,2 млн грн: в т.ч. 5 – максимальный кешбэк в размере 3 000 грн.

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Об этом сообщили в Министерстве экономики. Там отметили: из общего количества получивших кешбэк примерно 10% – это люди в возрасте 60+.

"Больше всего покупок с кешбэком в сентябре украинцы совершили в крупных торговых сетях-участниках программы – "АТБ", "Сильпо", "Фора", "Аврора", Novus, Varus, "Велмарт" и "ТРАШ!". Всего 97 человек получили кешбэк на сумму от 1 000 до 3 000 грн: из них 77 граждан – более 1 000 грн, 15 – более 2 000 грн и 5 – максимальный кешбэк в размере 3 000 грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по состоянию на 28 октября к программе присоединилось 2,4 млн украинцев, которые оформили 2,6 млн карт. Общая же сумма начисленного кешбэка за октябрь составляет 104,6 млн грн, "что почти втрое превышает начисление за сентябрь".

"Средства кешбэка не будут облагаться налогом. Потратить кешбэк можно на услуги – коммунальные, медицинские, транспортные и другие – или задонатить на ВСУ. Снять средства с карты для выплат кешбэка нельзя", – напомнили в министерстве.

Как начать получать кешбэк от государства

Кешбэк в размере 10% начисляется за приобретение товаров украинских производителей, включенных в программу, купленных в торговых заведениях, которые являются участниками программы. Максимальная сумма выплат – 3 000 грн в месяц.

Для получения кешбэка необходимо подать заявку через сайт или мобильное приложение банка, участвующего в программе, или обратиться в его отделение. В настоящее время в программе принимают участие:

ПриватБанк;

monobank;

Укргазбанк;

Sense Bank;

ПУМБ;

Абанк;

Банк Глобус;

UKRSIBBANK BNP Paribas Group;

Ощадбанк;

Аккордбанк;

Банк Кредит Днепр.

Далее следует определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях в магазинах-участниках программы. После чего:

Открыть физическую или виртуальную карту для зачисления кешбэка.

В приложении Дія в разделе "Сервисы" выбрать карту "Национальный кешбэк" для выплат.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Министерство экономики подписало первый приказ о перечне техники и оборудования отечественного производства, покупателям которых государство будет возвращать 15%. В него вошли 88 позиций от девяти украинских производителей – автобусы, грузовики, лифты, прицепы, цистерны и сельхозтехника.

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