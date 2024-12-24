Украинцы массово возвращаются в страну: на границе с Польшей ажиотаж

Количество украинцев, въехавших в страну ощутимо превысило количество тех, кто выехал. Так, за 23 декабря в Украину въехало 69 тыс. лиц, а покинуло страну 58 тысяч. При этом наибольшая нагрузка наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Там отметили: в целом пассажиропоток на государственной границе остается достаточно высоким. Причина такого движения не называется, однако не исключено, что оно связано с приездом проживающих за границей украинцев домой на Рождество и Новый год. А потому, вероятно, после праздников цифры будут противоположными.

"За прошедшие сутки пограничники зафиксировали 127 тысяч пересечений государственной границы. Количество въехавших в Украину (69 тыс.) превышает количество граждан, выехавших из страны (58 тыс.). Наибольшая нагрузка наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей, хотя рост пассажиропотока фиксируется по всем направлениям", – говорится в сообщении.

Украина и Румыния соединятся еще одним пограничным переходом

Ранее же представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук ранее сообщил, что Украина и Румыния соединятся еще одним переходом – 261-метровым автомобильным пограничным мостом через реку Тиса.

Мост построят между закарпатским селом Белая Церковь и румынским городом Сигету-Мармацией. Здесь же планируют построить и пункт пропуска.

Завершение строительства намечено на январь 2025 года. После этого объект будет вводиться в эксплуатацию. Общая стоимость проекта составляет 168,7 млн леев (свыше 383 млн грн).

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, на новом пункте пропуска "Нижанковичи – Мальховичи" 21 декабря стартовало движение автобусов, легковых автомобилей и грузовиков до 3,5 тонн. Это общий пункт пропуска, открытый на польской стороне за финансирование польской стороны. На нем будут вместе работать представители таможенной и пограничной служб Украины и Польши.

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