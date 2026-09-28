Украинцы, которые годами хранят наличные, могут иметь доллары и евро старых образцов – например, 50 евро первой серии 2002 года или американские банкноты, выпущенные в 1996 году. Однако сам год выпуска не делает такие деньги недействительными даже в 2026 году. Эти купюры старого дизайна должны без ограничений принимать в обменнике или банке, если конкретная банкнота соответствует требованиям к подлинности и состоянию.

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Поэтому важно различать старую банкноту и изношенную или поврежденную. OBOZ.UA разбирался, почему сама дата выпуска не дает оснований для отказа.

Действительны ли старые 50 евро

Первая серия евробанкнот была введена в обращение в 2002 году. В нее входили номиналы от 5 до 500 евро. Позже Европейский центральный банк начал постепенно выпускать вторую серию – "Европа" с обновленным дизайном и дополнительными защитными элементами.

Банкнота номиналом 50 евро новой серии поступила в обращение в 2017 году. Ее появление не означало автоматического изъятия старой купюры. ЕЦБ отмечает, что банкноты первой серии остаются законным платежным средством и вместе с банкнотами серии "Европа" продолжают находиться в обращении.

ЕЦБ также сообщает: даже после будущего прекращения статуса законного платежного средства банкнот первой серии они сохранят свою стоимость. Обменять их можно будет в национальных центральных банках Евросистемы без ограничения по времени.

Что происходит со старыми долларами

С американской валютой ситуация похожая. В государственном ПриватБанке уже объясняли, что в США банкноты разных годов выпуска имеют одинаковый юридический статус. Доллары 1996 года не становятся недействительными из-за своего возраста.

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Политика Федеральной резервной системы США предусматривает: все дизайны долларовых банкнот остаются законным платежным средством независимо от года выпуска. Новый дизайн не отменяет автоматически предыдущий.

Поэтому утверждение некоторых работников обменных пунктов о том, что доллары старого образца якобы "уже не действуют", не соответствует правилам США. В Украине владелец такой банкноты может столкнуться с проблемами, если купюра имеет значительные повреждения или вызывает сомнения в подлинности.

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Могут ли банки и обменники отказать

Для украинского валютного рынка имеет значение отдельное правило. НБУ требует от банков и небанковских финансовых учреждений не устанавливать ограничений по номиналу или году выпуска иностранной банкноты, если она является законным платежным средством в соответствующей стране.

В то же время банк или обменный пункт имеет право проверить банкноту. Если купюра сильно изношена, имеет значительные повреждения или ее подлинность вызывает сомнения, ее могут принимать по другой процедуре, чем при обычном обмене.

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Для таких банкнот предусмотрена процедура инкассо. Учреждение может принять купюру для дальнейшего обмена через иностранный банк или другую финансовую организацию.

Если же банк или обменник отказывается принимать подлинную банкноту только из-за года ее выпуска, клиент может пожаловаться в НБУ. Нужно зафиксировать обстоятельства отказа и название учреждения. Отдельно следует обратить внимание на случай, когда старую купюру соглашаются принять, но предлагают заниженный курс именно из-за года ее выпуска. НБУ уже применял меры воздействия к участникам валютного рынка, которые нарушали требования по работе с наличной иностранной валютой.

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Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2026 года в Украине изменили валютные правила – НБУ существенно увеличил ряд лимитов для физических лиц. Украинцы теперь могут покупать безналичную иностранную валюту на сумму до 200 тыс. грн и столько же снимать с валютных счетов.

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