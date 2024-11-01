Украинцам переписали условия выгодных кредитов на солнечные электростанции: что нужно знать

Получить льготный кредит на приобретение и установку гибридных систем электроснабжения в частных домохозяйствах в Украине станет еще проще. Действие государственной программы расширили на более крупные объекты, увеличили срок предоставления документов и позволили самостоятельно устанавливать приобретенное оборудование.

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Как сообщили в Министерстве энергетики, это стало возможным после того, как 1 ноября Кабинет министров принял постановление "О внесении изменений в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки физическим лицам, устанавливающим в собственных домохозяйствах генерирующие установки, производящие электрическую энергию из альтернативных источников энергии". Что дает постановление:

общая площадь объекта недвижимости увеличена с 250 до 300 кв. метров;

срок предоставления получателем кредита банку копий документов, подтверждающих приобретение и ввод в эксплуатацию гибридной системы электроснабжения, увеличен с 90 до 180 календарных дней;

уточняется механизм установки гибридной системы электроснабжения: можно будет устанавливать и производить монтаж приобретенного оборудования самостоятельно или с привлечением специализированных организаций.

"После начала реализации программы по льготному кредитованию Минэнерго и Фонд развития предпринимательства получили много обращений от граждан по упрощению условий и расширению круга возможных получателей льготного кредитования. Сегодняшнее решение правительства направлено на усиление энергетической безопасности государства в условиях разрушения объектов энергетической инфраструктуры в результате военной агрессии РФ против Украины", – подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Также Галущенко добавил, что государство делает все, чтобы гибридные системы электроснабжения стали доступны как можно большему количеству семей.

Как уже сообщал OBOZ.UA, приобрести установки можно по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Они разрешают бизнесу, ОСМД и частным домохозяйствам получить льготные кредиты для установления генерационных систем и повышения энергетической независимости.

Кроме того, на покупку и установку генерирующих установок, производящих электрическую энергию из альтернативных источников (в частности, солнечных электростанций с системами хранения), действует программа лояльности от государства. Украинцы, которые решат купить СЭС, могут сделать это в беспроцентный кредит сроком на 10 лет.

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