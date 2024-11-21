Украинские пенсионеры придумали схему: как размер своих выплат массово увеличивают в разы

Украинские пенсионеры массово регистрируют место жительства в Чернобыльской зоне для того, чтобы через суд добиться доплаты своей пенсии. И хотя норма закона о доплате к пенсии уже давно бездействует, "служители Фемиды" начали массово назначать доплаты к пенсии тем, кто недавно зарегистрировался в опасной зоне. есть

Видео дня

Об этом заместитель министра соцполитики Дарья Марчак рассказала в интервью Forbes. Так, в 90-х в Украине была норма: если человек проживал в Чернобыльской зоне на момент аварии и семь лет после нее, то он имеет право получать доплату к пенсии. Эта норма была отменена в 2008 году. До начала вторжения РФ людей с такими доплатами было около 10 000, а из бюджета на это тратили 51,4 млн грн в месяц (в среднем по 5,1 тыс. грн на человека). Однако с 2022-го появилась неожиданная практика, говорит Марчак, – людям, не имеющим статуса потерпевшего от Чернобыльской катастрофы, не имеющим статуса ликвидатора, суды начали массово назначать выплату за проживание в зоне радиационного загрязнения.

На сегодняшний день из-за судебных решений количество людей с такими доплатами увеличилось до почти 135 400. "Дополнительные выплаты от государства составляют уже около 1,5 млрд грн в месяц, или примерно 15 млрд грн в год, – подчеркнула Марчак. – И прогрессия геометрическая". Для решения проблемы в проекте бюджета на 2025 год добавили норму, которая предусматривает такие доплаты только людям, проживавшим в зоне ЧАЭС с 1986 по 1993 год.

Чернобыльские "поселенцы" стали огромной проблемой, подчеркнула Дарья Марчак. В ходе уголовных производств правоохранители установили, что люди из других территорий специально прописываются в населенных пунктах, расположенных в зоне радиационного загрязнения, в непригодных для жизни домах, часто по несколько десятков в одной квартире, рассказала чиновница.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, зарплаты руководителей госбанков привязали к курсу доллара и, как оказалось, они могут достигать миллионных сумм. Например, оклад председателя правления Укрэксимбанка составляет более 1 миллиона гривен в месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!