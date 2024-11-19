"Тысяча Зеленского": когда можно будет подать заявку и на что не удастся потратить средства

Заявки на получение финансовой помощи в размере 1000 гривен начнут принимать через действие с 1 декабря 2024 года. Средства можно использовать исключительно на базовые нужды.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона. Эта инициатива, начатая президентом Владимиром Зеленским, призвана поддержать население во время сложной экономической ситуации, вызванной войной.

Заявки на получение помощи начнут принимать с 1 декабря 2024 года. Оформление будет осуществляться исключительно через мобильное приложение Дія, которое уже установлено на 70% смартфонов украинцев и имеет около 21 миллиона активных пользователей. Фёдоров отметил, что к запуску этой услуги команда готовит мощную инфраструктуру, чтобы выдержать большой наплыв заявок. "Эта услуга может стать самой масштабной и популярной за последние несколько лет", – подчеркнул министр.

Программа предусматривает разовую выплату в размере 1000 гривен. Основной целью такой финансовой поддержки является улучшение базового уровня жизни граждан и снижение социальной напряженности. Программа направлена на помощь тем, кто больше всего пострадал от экономических последствий войны. Средства можно потратить исключительно на базовые нужды, среди которых:

оплата коммунальных услуг;

приобретение медикаментов;

покупка пищевых продуктов.

Однако есть и ограничения. В частности, деньги нельзя потратить на:

алкоголь;

табачные изделия;

путешествия;

драгоценности (дорогая одежда, электронику);

развлечения.

Цель программы – обеспечить тех, кто больше нуждается в помощи, и восстановить доверие к государственным инициативам. Условия программы направлены на эффективное использование государственных средств, чтобы помощь способствовала реальному улучшению благосостояния граждан, а не тратилась на второстепенные нужды.

Зачем нужна программа и где деньги возьмут

"Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и некоторых украинских товаров. В рамках программы зимней поддержки ставим перед собой три основные цели. Первая - материально поддержать украинские семьи. Даем им дополнительный ресурс, который можно потратить на оплату услуг, в частности коммунальных, и на оплату некоторых товаров, среди которых лекарство", – говорится в заявлении премьера Дениса Шмыгаля.

Вторая цель – активизировать внутренний спрос на украинские услуги. Уже заработал "Национальный Кэшбэк", государство осуществило первые выплаты людям. Это более 37 млн. грн. В общей сложности к программе присоединились 2,4 млн украинцев и 1470 украинских производителей.

"Третья наша цель – еще раз продемонстрировать единство украинского общества для нашей устойчивости и победы. Один из вариантов как потратить средства по программе есть Поддержка – задонатить на украинскую армию. Таким образом, часть средств будет реинвестирована населением в нашу безопасность и оборону", – говорится в заявлении Шмыгаля. . Средства перенаправят из программ Минэкономики и других министерств, в которых выделенные средства на этот год не успевают освоить до конца года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, жители пяти областей Украины могут получить грант до 700 долларов для обучения и повышения квалификации. Предпочтение будут отдаваться переселенцам, одиноким родителям, беременным женщинам и людям с инвалидностью.

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