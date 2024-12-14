Требования для получения пенсии изменятся с 1 января: в ПФУ сделали заявление

В Украине в 2025 году усилятся условия для выхода на пенсию в 60 и 63 года. При этом для выхода на заслуженный отдых в 65-е годы требования менять не планируют: достаточно иметь 15 лет стажа.

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Об этом говорится в сообщении ПФУ. Так, в 2025 году продолжает расти продолжительность страхового стажа, необходимого для ухода на пенсию по возрасту. Как отмечают в ведомстве:

с 1 января 2025 года для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо приобрести не менее 32 лет страхового стажа для мужчин и женщин.

для мужчин и женщин. те, у кого по достижении 60 лет нет достаточного страхового стажа, будут иметь право на пенсию в 63 года при наличии стажа от 22 до 31 года.

при наличии страхового стажа от 15 до 21 лет, пенсионные выплаты назначат в 65 лет.

"Если же у человека меньше 15 лет стажа, в возрасте 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи вместо пенсионных выплат", – отмечают в ПФУ.

Продолжительность страхового стажа, дающего право на выход на пенсию в 60 лет, с каждым годом будет расти. Этот процесс продлится до 2028 года. Так, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2028 году нужно будет иметь не менее 35 лет стажа. Начиная с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для ухода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для ухода на пенсию в 65 лет 2024 31 год 21 год 15 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Свой стаж (правда, только после 2004 года) можно посмотреть на портале ПФУ. Здесь можно пройти верификацию через действие или свой банк и в личном кабинете проверить и ориентировочную дату выхода на пенсию, и ориентировочный размер пенсии, и свой стаж. Если есть стаж до 2004 года, его следует считать, например, по данным трудовой книжки.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине появился проект пенсионной реформы, разработанный Минсоцом, согласно которому будет введен новый принцип ежегодной индексации пенсий. Документ был опубликован на страницах Федерации профсоюзов. Индексацию, как и сейчас, будут проводить раз в году в марте. Однако вместо того, чтобы перечислять пенсии, увеличивая заложенный показатель зарплаты на 50% инфляции и 50% темпов роста зарплат, пенсию будут перечислять по новой формуле.

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