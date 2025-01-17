Судья получил огромную пенсию и сразу же потребовал ее повышения: через суд выплату подняли до 166 тыс. грн в месяц

Судья Хозяйственного суда Николаевской области в отставке Александр Ткаченко повысил себе пенсию (пожизненное денежное содержание судьи) на десятки тысяч гривен через суд, при этом саму пенсию он начал получать только в прошлом году. Для этого он обратился в суд и добился перерасчета стажа, а также увеличения самой пенсионной выплаты.

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Об этом говорится в дела Николаевского окружного административного суда 400/8774/24. Решение было принято 14 января 2025-го. Судья получал пенсию с июля 2024-го. При этом пенсия составляла 82% от зарплаты, тогда как судья хотел 90%.

"В размере не 90%, а 82% от судейского вознаграждения судьи в сумме 105 228,22 грн, не причислив к стажу работы в должности судьи, что дает право на назначение ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке половину срока обучения по дневной форме высших юридических учебных заведениях, на юридических факультетах высших учебных заведений", – говорится в делах.

Судья обратился в Пенсионный фонд с требованием сосчитать в стаж обучения, армию, а также использовать данные о зарплате судьи в его должности в размере 184859. Суд с требованием согласился, в результате пенсию судьи повысили до 166373 грн.

"Провести перерасчет и выплату ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке, начиная с 11.06.2024 года и исходя из 90% судейского вознаграждения, указанного в справке Хозяйственного суда Николаевской области от 16.08.2024 №08-30/7745/24 размер с прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного с 01.01.2024 на сумму 3028,00 грн", - говорится в дела.

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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